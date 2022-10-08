Об этом пишет Washington Post со ссылкой на американскую разведку.

Газета не называет этого человека, но отмечает, что он выразил Путину обеспокоенность неэффективным управлением военными действиями и ошибками, допущенными российским военным руководством.

"С началом оккупации мы наблюдаем растущую тревогу со стороны ряда приближенных Путина. По нашим оценкам, они особенно недовольны недавними российскими потерями, ошибочным курсом и многочисленными военными промахами", - заявил источник в разведке.

Пресссекретарь Путина в разговоре с Washington Post признал, что среди российского руководства были разногласия по поводу войны, но заявил, что они являются "частью обычного рабочего процесса". "Это не признак любого раскола", – сказал Песков.

Напомним, Кадыров и Пригожин публично высказались об ошибках в ходе войны в Украине, чем взорвали авторитет Путина, - ISW

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