Главный упырь РФ поехал на годовщину Сталинградской битвы в Волгоград, который срочно переименовали в Сталинград и даже установили там бюстик Сталина. Это не имеет конкретных военных последствий или решений, которые Путин будет принимать в этой связи. Но это четко обозначает путинско-сталинскую траекторию видения ситуации и дальнейшего движения. Каково ваше мнение по этому поводу?

Вообще, попытки Путина проводить исторические параллели жалки, с другой стороны, очень невыгодны для Путина. Ведь Сталинградская битва действительно была одной из самых масштабных в истории человечества, когда погибли примерно миллион человек, поровну со стороны СССР и Третьего рейха, по полмиллиона с каждой стороны. Один из приспешников Путина, Евгений Пригожин, позволил себе пренебрежительное высказывание, мол, по сравнению с Соледаром Сталинград «отдыхает». Не знаю, спросят ли у Путина и Пригожина в Волгограде, как они действительно считают. Но главное другое. Сталин – самый ужасный упырь, но попытка как-то влезть в его сапоги приводит к тому, что Путин в них проваливается. К тому же, эти параллели довольно опасны для Путина, потому что Путин, если говорить о Сталинградской битве, – не Сталин, а скорее Гитлер. Путин в этом случае является агрессором, и ситуация в мире иная. После Сталинградской битвы была абсолютная поддержка со стороны цивилизованного мира, было большое уважение к Советскому Союзу и победе советских войск. Были теплые, пылкие слова со стороны президента и общественных деятелей США, а также Черчилля и других политиков Великобритании, Франции, других стран. А сегодня Путин от западных стран, тех самых, с восторгом воспринявших победу в Сталинграде, встречает лишь отвращение, брезгливость, изоляцию. На Мюнхенскую конференцию, на которой в 2007 году выступал Путин со своей знаменитой мюнхенской речью, сегодня Россию не пригласили по понятным причинам: это конференция по международной безопасности, а Россия сейчас – главный источник опасности в мире, поэтому Путина туда не пригласили.

Переход Волгограда в Сталинград – это ужас. Как ни странно. Отключили интернет, полностью все заблокировали российскими спецслужбами – значит Путин переживает непосредственный страх. В этом разворачивающемся шабаше присутствуют в ближайшем окружении Кадыров и Пригожин, они также сопровождают. Если уж завершать аналогии с историческими событиями, то следует помнить, что когда пытаются использовать Сталинград, то самое характерное – это миллионные жертвы: ни Жуков, ни Сталин не считались с жизнью своих военных. Возможно, потому и параллели с битвами на Донбассе, ведь телами российских мобилизованных усеяны все окрестные поля. Их даже умудряются называть обидно Кузьмичами, отправляя насмерть. Как они готовы запускать эту мясорубку?

Да, Путин пытается воспроизвести знаменитый метод Жукова – забрасывать противника человеческими телами, воспринимать людей как пушечное мясо. Это действительно так. Но есть отличие, которое кардинально отличает от ситуации Второй мировой. Тогда было ясно, за что люди идут умирать: враг был на родной земле. Сегодня пытаются объяснить, говорить о том, что мы воюем с НАТО, с Украиной, Украина бы напала, если бы мы первые не напали. Но это объяснить довольно сложно. Почему так массово бегут от мобилизации? От мобилизации втрое больше сбегают, чем идут в военкоматы. Причина проста: при всей истерической пропаганде все понимают, что украинские танки не идут на Москву, натовские солдаты не топчут города России. Это очевидно: никто на Россию не нападал, кто-нибудь может выглянуть в окно или выйти на улицу и увидеть, что там нет ни натовского, ни украинского солдата. Поэтому мотивов, ради чего идти воевать, всего два: принудительная мобилизация (приехали – скрутили – отправили в военкомат, а затем на фронт) и деньги. Обратите внимание, как рекламируется мобилизационная кампания: сначала были патриотические мотивы, теперь их полностью убрали. Теперь мотивы таковы: ты задолжал ипотеку, к тебе домой приходят коллекторы и терроризируют. Вот тебе выход: подпиши контракт и можешь забыть о долгах. Отправляешься в Украину и спокойно ложишься в землю – и семья счастлива. Такого рода мотивы становятся главными. Представить себе, что посредством денег Сталин отправлял бы людей на фронт, невозможно. Поскольку ситуация зеркальная, путинский фашизм выполняет роль Третьего рейха, все это сравнение становится абсолютно невозможным. Но тактика забрасывания телами остается такой же – с одним существенным отличием. Во-первых, у сталинского СССР было гораздо больше ресурсов и были те самые союзники, которые сегодня помогают Украине. Все зеркально изменилось – не кто-то напал на Россию, а Россия напала на Украину, не России помогают Великобритания, США, Франция и другие, а именно противнику России, противнику Путина – все помогают Украине.

Лэнд-лиз принят в пользу Украины, а не России. Эта зеркальная ситуация обрекает путинскую Россию на поражение.

«Сталинградской битвы», если рассматривать исторические аналогии, пока не было, она еще впереди. Я сомневаюсь, что это «Сталинградская битва», когда российско-фашистские войска будут уничтожены, она состоится тогда, когда Украина получит натовское вооружение и перейдет в наступление. Надеюсь, это произойдет этой весной.

Но кроме военного сценария есть еще сценарий социальный. Говоря о количестве потерь, понесенных российскими интервентами, упоминается гегелевская формула, когда это количество перейдет в качество. В частности, когда начнется крупный внутренний фидбек в России, когда матери и родственники начнут не деньги считать, которыми от них откупается государство, или белые лады-калины, а когда они поймут, что количество их убитых соседей и родственников превышает определенный порог. Как социолог, как вы оцениваете приблизительный порог восприятия в России убитых своих граждан на несправедливой, агрессивной войне против Украины?

Я бы не стал рассчитывать на то, что в результате ухудшения социального, экономического состояния, увеличения грузов-200 с украинского фронта в России произойдет социальный взрыв или массовое прозрение. Те, кто прозрел, – уже прозрел.

Слухи о том, что россияне массово поддерживают эту войну, очень преувеличены.

Основная масса россиян – это люди, просто прекрасно понимающие, что какие-то слова, даже просто сказанные в публичном месте между мужем и женой, повлекут за собой репрессии. Тако было. Есть случаи, когда люди в ресторане между собой обсуждали эту войну, и по доносу тут же врывались «маски-шоу», их укладывали на пол лицом вниз и надевали наручники.

Девушка в кабинке публичного туалета написала что-то о Путине нецензурном – ее вычислили по камерам и пришли к ней. Это значит, что есть страх со стороны власти.

Страх есть, но это скорее желание раздавить людей, внушить страх в их головы и сделать невозможным протест. Эта воюющая против Украины армия примерно втрое меньше той армии, которая сейчас внутри России для подавления протеста – это росгвардия, ФСБ, ФСО, полиция. Это все армии из нескольких миллионов вооруженных людей, готовых уничтожить практически любой протест. Вообще, тоталитарные фашистские режимы никогда в истории человечества с помощью внутренних протестов не свергались.

В России назревает явно другой процесс, который ускорит падение путинского режима параллельно с тем, что этот режим будет терпеть поражение на поле битвы. Это то, что называется переходом войны империалистической в мафиозную войну. Сейчас идет приватизация армии. Кто ведь такой Пригожин? Это вообще патологическое явление – происходит приватизация армии, превращение армии в частную при поддержке государства. Пригожин – это человек, создавший частную военную компанию, полностью финансируемую государством. Пока что его войска составляют 20% общей численности русской армии на фронте – не всей русской армии, а той, что на фронте. Это самые боеспособные части. И это совсем патологическая ситуация. И таких частных военных компаний, чуть поменьше, почти 20. Есть фактически частная армия у Кадырова, есть частная армия у Тимченко, кошелька Путина. Уже сам Шойгу тоже имеет частную армию. Это ошеломляюще: министр обороны создает частную армию! Это при том, что он фактически является министром той же армии, созданной Российским государством. Такое растягивание армий – это подготовка к мафиозной войне. Почти все политические субъекты, претендующие на отдельные части собственности на территории России, пытаются завести себе собственную армию.

Они смотрят уже через Путина, за его плечо, в будущее, где Путина уже нет.

Я считаю, в результате серьезного военного поражения, этакого «украинского Сталинграда», который станет разгромом российско-фашистских войск, федеральная власть будет настолько ослаблена, что группу поддержки Путина из числа служб охраны прекратят бояться и начнется мафиозная война за раздел России. Россия готова к распаду, это империя, которая имеет очень мощные внутренние центробежные тенденции, и эта мафиозная война за разделение России будет раздирать Россию в клочья. После этого война прекратится, то есть перейдет вглубь России. Такой сценарий кажется вероятным.

Есть еще один сценарий, который называется «сплотимся вокруг фюрера». Начинается конкуренция за доступ к телу, за право выдвигать вероятных преемников. Вон как оживился сейчас Медведев – то примеряет какой-то френч, то пишет какую-то ахинею. Но все равно его высылают к Си Цзиньпину. И есть усиление патрушевского клана. Сына Патрушева прочат или предлагают на должность премьера.

Что касается сплочения вокруг фюрера – это касается представителей верхушки. Это они пытаются объединиться вокруг фюрера, потому что действительно сегодня политическое влияние в России обратно пропорционально расстоянию от физического тела Путина. То есть, приближенность к Путину означает политическое влияние. Именно поэтому Пригожин и Кадыров получили такое влияние, потому что они достаточно приближены к Путину, хоть и по разным причинам. Это касается только верхушки. Что касается населения, то никакого объединения вокруг фюрера не происходит по многим причинам. Потому что

путинский режим принципиально отличается и от сталинского, и от гитлеровского тем, что здесь нет сплачивающей идеологии,

а во-вторых, нет мобилизационного ресурса – речь идет не о мобилизации на войну, а в целом о состоянии социальной мобилизации. Такого ресурса нет, потому что нет партии. Никакой аналогии с нацистской или коммунистической партией в путинской России нет. Страна базируется на совсем иных экономических, социальных, идейных, духовных началах, поэтому никакого единения населения вокруг фюрера в России сейчас нет.

Что касается карикатурных фигур, таких как Медведев и другие: Медведев нужен Путину как человек, который вообще не имеет никакого политического веса. Это уникальное явление, я не знаю в истории России человека, который длительный период мог быть на верхушке российской власти – а Медведев был президентом, был премьером, вице-премьером – и не создать свою собственную команду. На самом деле, он не руководит даже своей секретаршей. Я это знаю, потому что в нулевые годы пересекался с этим человеком, когда являлся генеральным секретарем Союза журналистов России и пытался решить какие-то вопросы медиа. Он ничего не решает. Можно быть на совещании с ним, принять какое-то решение, он подпишет какие-то бумаги, после чего они исчезают и все смеются, когда куда-то обращаешься и начинаешь просить вспомнить о том, что было такое решение, какое еще решение? Это все декорация, Медведев – фигура карикатурная, шут.

Что касается смены Путина…

… контролируемого чекистами транзита…

Такие попытки могут быть, конечно, но такая история не будет успешна по очень простой причине. Сегодня особенностью путинской диктатуры является то, что она персоналистская, многое завязано на Путине. Просто переключить все на сына Патрушева, например, о чем многие говорят, невозможно. Потому что есть разные кланы, для которых Путин является «разводящим», верховным арбитром, регулирующим отношения между этими кланами и не дающим им сталкиваться напрямую в клановой околокремлевской грызне. Переключить все это на другого – такого не будет точно. То есть попытка будет, если с Путиным что-нибудь произойдет, они попытаются что-то сделать, но единого фюрера уже не будет. Возможно, будет попытка коллективного руководства, нового ГКЧП, они постараются выступить единым фронтом, скажут, что вместо Путина теперь они.

Но никаких сомнений, что велика вероятность, что такой управляемый «транзит» перейдет в мафиозную войну.

Поэтому, скорее всего, если Путин будет устранен или он умрет естественной смертью, страна, безусловно, провалится в смуту. Это периодическое состояние России, это не только XVII век – это и Первая русская революция, и Октябрьский переворот, фактически это классические примеры смуты. И именно такая смута ожидает Россию после неизбежного поражения в украинской войне.