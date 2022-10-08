Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"У Путина есть путь, который ему подсказывает его окружение – мягкое отстранение от власти, которое уже обсуждалось с ним, и он даже был почти готов к этому перед отъездом в Самарканд. Но там он убедился, что такое падение его статуса на международной арене может подтолкнуть его, потому что не только мы видели, что происходило в Самарканде, но и люди из бункера тоже видели, и он боялся, что его окружение сможет предложить Западу, что мы освобождаем вас от Путина, а вы помогаете нам заставить Украину предложить какие-то более выгодные условия капитуляции", - отметил политолог.

Андрей Пионтковский объяснил, что Путин поэтому сразу провел эскалацию на четырех или даже на пяти направлениях, если учесть атаку на своих генералов, чтобы уже сжечь все мосты и лишить свое окружение возможностей найти более-менее мирное решение.

"Единственный для него путь спасти жизнь - это договориться со своим окружением о том, что они его отправляют на лечение в какой-нибудь "центр древней китайской медицины" и объявляют о том, что" товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и мы теперь пытаемся их исправить". Это единственный его шанс на жизнь", - подчеркнул Пионтковский.

8 октября Институт изучения войны сообщил, что информация о разногласиях внутри Кремля, обнародованная западными СМИ, стремительно распространяется в РФ, подрывая видимость стабильности режима российского президента Владимира Путина.

Также WP написал, что окружение Путина уже указывает ему на ошибки войны в Украине. В Кремле отрицают раскол

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