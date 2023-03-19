Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский.

"Враг за ночь четыре раза смог атаковать позиции наших войск. За вчерашний день у россиян было 37 штурмовых действий. Все боевые действия происходили по линии Авдеевка-Марьинка. Стратегическая задача сейчас у россиян - окружить Авдеевку, чтобы иметь возможность штурмовать Угледар. Пока что все попытки тщетны. Враг за вчерашний день потерял почти 3 роты личного состава убитыми и ранеными, 46 единиц техники, среди них - 15 танков и 9 БМП", - отметил он.