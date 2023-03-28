Окружение Авдеевки маловероятно, ВСУ надежно держат оборону, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Когда мы говорим об Авдеевке, то ситуация там остается сложной. Однако, как и у Бахмута, логистическое обеспечение Сил обороны Украины продолжается. Россияне продолжают атаковать город с юга и севера, но без успеха. Противник несет колоссальные потери возле Авдеевки", - рассказал Согурец.

Аналитик подчеркнул, что украинская армия надежно удерживает оборону города Авдеевки.

"Авдеевка для врага имеет такое важное значение, как и Бахмут. Они пытаются захватить город, чтобы выйти на границы Луганской и Донецкой областей. В Институте изучения войны написали о том, что россияне перебросили в Авдеевку наиболее боеспособные части ЧВК Вагнера. Однако такое усиление российской группировки существенно изменит ситуацию возле Авдеевки. Оборона Авдеевки нашими защитниками выглядит очень надежной", - добавил он.