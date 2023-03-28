Окружение Авдеевки маловероятно, ВСУ надежно держат оборону, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что усиление российской группировки под Авдеевкой существенно не изменит ситуацию
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Когда мы говорим об Авдеевке, то ситуация там остается сложной. Однако, как и у Бахмута, логистическое обеспечение Сил обороны Украины продолжается. Россияне продолжают атаковать город с юга и севера, но без успеха. Противник несет колоссальные потери возле Авдеевки", - рассказал Согурец.
Аналитик подчеркнул, что украинская армия надежно удерживает оборону города Авдеевки.
"Авдеевка для врага имеет такое важное значение, как и Бахмут. Они пытаются захватить город, чтобы выйти на границы Луганской и Донецкой областей. В Институте изучения войны написали о том, что россияне перебросили в Авдеевку наиболее боеспособные части ЧВК Вагнера. Однако такое усиление российской группировки существенно изменит ситуацию возле Авдеевки. Оборона Авдеевки нашими защитниками выглядит очень надежной", - добавил он.
- С 27 марта посещение города Авдеевка Донецкой области запрещено для волонтеров и журналистов .
- 27 марта в Генштабе сообщили, что в течение суток ВСУ отразили 41 вражескую атаку на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, самые ожесточенные бои сейчас - за Бахмут, Авдеевку и Марьинку .
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