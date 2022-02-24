"Окровавленный агрессор, верящий в имперские завоевания": Джонсон объявил о санкциях Британии против РФ и Беларуси

Об этом сообщает НВ .



В парламенте он назвал президента РФ Владимира Путина "окровавленным агрессором, верящим в имперские завоевания"



Джонсон объявил, что крупным российским банкам грозит полная заморозка активов. Они будут исключены из британской финансовой системы - потеряют доступ к фунту стерлингов и клиринговым платежам через Великобританию.



Санкции включают полную заморозку активов одного из крупнейших российских банков – ВТБ.

Премьер-министр также пообещал, что на следующей неделе будет принят закон, запрещающий крупным российским компаниям размещать долговые обязательства на рынках Британии.

Джонсон сказал, что суммы денег, которые россияне могут держать в британских банках, будут ограничены. Также Британия планирует заморозить активы около 100 человек и компаний.



Аэрофлот не сможет летать в страну. Относительно технологической продукции, продаваемой в Россию, будет введен "жесткий экспортный контроль". Будет приостановлено действие экспортных лицензий на товары двойного назначения.

По словам Джонсона, аналогичные меры будут введены и в отношении Беларуси.

"Олигархам в Лондоне негде будет укрыться", - добавил он.

Джонсон заявил, что вместе с союзниками страна готовит к согласованию масштабные санкции против Российской Федерации за ее вторжение в Украину.