"Окровавленный агрессор, верящий в имперские завоевания": Джонсон объявил о санкциях Британии против РФ и Беларуси
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России и Беларуси за полномасштабное нападение на Украину
Об этом сообщает НВ .
В парламенте он назвал президента РФ Владимира Путина "окровавленным агрессором, верящим в имперские завоевания"
Джонсон объявил, что крупным российским банкам грозит полная заморозка активов. Они будут исключены из британской финансовой системы - потеряют доступ к фунту стерлингов и клиринговым платежам через Великобританию.
Санкции включают полную заморозку активов одного из крупнейших российских банков – ВТБ.
Премьер-министр также пообещал, что на следующей неделе будет принят закон, запрещающий крупным российским компаниям размещать долговые обязательства на рынках Британии.
Джонсон сказал, что суммы денег, которые россияне могут держать в британских банках, будут ограничены. Также Британия планирует заморозить активы около 100 человек и компаний.
Аэрофлот не сможет летать в страну. Относительно технологической продукции, продаваемой в Россию, будет введен "жесткий экспортный контроль". Будет приостановлено действие экспортных лицензий на товары двойного назначения.
По словам Джонсона, аналогичные меры будут введены и в отношении Беларуси.
"Олигархам в Лондоне негде будет укрыться", - добавил он.
- Джонсон заявил, что вместе с союзниками страна готовит к согласованию масштабные санкции против Российской Федерации за ее вторжение в Украину.
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