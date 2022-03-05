Окраины Торецка в Донецкой области оккупанты обстреляли из минометов, - ОВА

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



"Около 13:00 россияне накрыли минометным огнем окрестности Торецка. По предварительной информации, раненых среди гражданских нет", - сообщил он.



В то же время в Очеретинской громаде возобновили электроснабжение в Тоненьком, Северном и Водяном. Без электричества остается Новоселовка Вторая.



"Даже в условиях войны пытаемся поддерживать нормальные условия жизни в Донецкой области", - подытожил глава ОВА.

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