Окраины Торецка в Донецкой области оккупанты обстреляли из минометов, - ОВА
5 марта россияне из минометов открыли огонь по окрестностям Торецкой, по предварительным данным раненых среди гражданских нет
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Около 13:00 россияне накрыли минометным огнем окрестности Торецка. По предварительной информации, раненых среди гражданских нет", - сообщил он.
В то же время в Очеретинской громаде возобновили электроснабжение в Тоненьком, Северном и Водяном. Без электричества остается Новоселовка Вторая.
"Даже в условиях войны пытаемся поддерживать нормальные условия жизни в Донецкой области", - подытожил глава ОВА.
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