Об этом Данилов сказал в комментарии "Крым.Реалии" .

По его словам, Украина ни у кого не будет спрашивать разрешения воевать за Крым, а вырытые россиянами на севере полуострова окопы оккупантам не помогут.

"Я могу сказать: они им точно не помогут. Крым будет возвращен, и возвращен обязательно – таким образом, каким решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы будем за Крым воевать и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой", – отметил Данилов.

Он добавил, что граждане России, переехавшие в Крым после оккупации, "легко приехали и легко уедут" с полуострова.

"Это наша земля. Они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, где жили наши граждане, то это что, значит, что они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастья. Не надо воровать", – посоветовал Данилов.

15 декабря украинская разведка выяснила, что российские захватчики в Крыму готовятся отбивать атаки ВСУ .

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