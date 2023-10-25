До политики я увлекалась футурологией. Футурологи любят ярко описывать будущее, в котором есть искусственный интеллект, угадывающий все наши желания по выражению лица, плавучие города после глобального потепления, новые виды энергии, эмиграция в космос и даже телепортация и бессмертие благодаря науке.

Но часть футурологов всегда предупреждала, что все это может быть наоборот, то есть, что человечество вполне может попасть в новое средневековье или даже каменный век, как это бывало уже в человеческой истории… Трипольская культура на нашей земле и античность, и что потом было мы все знаем…

Среди наиболее вероятных сценариев развития человечества называли, кроме нового технологического скачка, еще и фрагментацию мира по примеру городов-крепостей, когда тотальная война всех против всех создает отдельные закрытые островки закрытых союзов, способных себя защитить.

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Ну, и вот именно сейчас мы являемся свидетелями реализации этого сценария…

Новая "ось" в формате РФ-Китай-Иран-Северная Корея явно взяла курс на переписку правил глобальной безопасности и международного взаимодействия и стремится к "многополярному миру", где каждый "полюс" сам устанавливает законы, по которым живут его сателлиты.

Это явно нуждается в войне и сосредоточении мира не на технологиях развития, а на развитии технологий убийства. И их производства как ключевого элемента экономического развития.

Однако окончательного скачка в пропасть нового Средневековья еще не произошло… И дай Бог, чтобы реальное осознание перспектив все-таки побудило человечество побороться за первый и лучший сценарий Технологического развития…

Для этого война в Украине и на Ближнем Востоке должна завершиться наказанием агрессоров и установлением незыблемых правил безопасности на основе международного права, где это будут гарантировать системы коллективной безопасности (все остальное — это более слабые гарантии).

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэксперт.

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