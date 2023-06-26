Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сценарий мятежа окончательно не завершен, соглашение еще не выполнено. Американская разведка говорит, что ей было известно о планах Пригожина по организации мятежа, а военная контрразведка ФСБ России говорит, что не имела такой информации – я в это не верю. Понимая, что будет мятеж, который приведет к смене руководства минобороны РФ с которым воюет ФСБ, они решили максимально ослабить Путина и минобороны РФ, то есть в ФСБ все знали, но молчали. Кондратюк.

По словам генерал-лейтенанта, главным является то, что ФСБ сразу устроило обыски в офисе Пригожина.

"Они четко знали, где оставлено 4 млрд долларов наличными, которые изъяли, документы и наркотические средства. И это свидетельствует о том, что ФСБ контролировало эту ситуацию. Их план таков: понятно, что Россия уже не так сильна и Путин уже не лидер. И Западу нужно тоже готовиться к распаду России и производить определенные сценарии.Так, чтобы этого не произошло, ФСБ пытается перехватить власть.Не тогда, когда начнется гражданская война в России, а на этом этапе перехватить и поставить своего представителя к власти.Этот сценарий ФСБ будет реализовывать. И окончательную точку в этом мятеже ставить не надо, дальше будет", - подчеркнул Кондратюк.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

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