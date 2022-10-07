Окончательное решение еще не принято: Никифоров опроверг информацию о планировании Зеленским визита на G20
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что Зеленский уже принял решение посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре
Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на заявление Никифорова.
"Нет, окончательное решение еще не принято", – заявил он.
Соответствующее заявление пресс-секретарь президента сделал после выхода материала The National , в котором посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах Хусин Багис якобы заявил, что и Зеленский, и Путин посетят саммит G20.
Известно, что ни украинский, ни российский МИД не ответили на запросы The National с просьбой подтвердить планы по участию президентов в саммите Группы двадцати.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет участвовать в саммите G20, но формат по-прежнему не определен.
Известно, что в G20 в этом году председательствует Индонезия, организующая саммит 15-16 ноября на острове Бали.
- 6 октября президент США Джо Байден заявил, что не исключает встречи с Владимиром Путиным во время саммита G20, который состоится в Индонезии.
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