Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на заявление Никифорова.

"Нет, окончательное решение еще не принято", – заявил он.

Соответствующее заявление пресс-секретарь президента сделал после выхода материала The National , в котором посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах Хусин Багис якобы заявил, что и Зеленский, и Путин посетят саммит G20.

Известно, что ни украинский, ни российский МИД не ответили на запросы The National с просьбой подтвердить планы по участию президентов в саммите Группы двадцати.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет участвовать в саммите G20, но формат по-прежнему не определен.

Известно, что в G20 в этом году председательствует Индонезия, организующая саммит 15-16 ноября на острове Бали.

6 октября президент США Джо Байден заявил, что не исключает встречи с Владимиром Путиным во время саммита G20, который состоится в Индонезии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb