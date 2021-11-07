Окончательное превращение Беларуси в часть России нужно Путину под "выборы" 2024 года, - СМИ

Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" заявил главный редактор этой радиостанции Алексей Венедиктов, передает Еспресо.TV.



Венедиктов напомнил, что в 2024 году в России состоятся очередные так называемые президентские выборы, в которых Путин сможет принять участие благодаря конституционному "обнулению" последних сроков своих полномочий. И вот здесь руководителю РФ и понадобится "восторг и счастье" от "восстановления империи" за счет аннексии Беларуси, отметил он.



Ситуация, добавил Алексей Венедиктов, будет напоминать российское вторжение в украинский Крым весной 20214 года.



"Перед продолжением своих полномочий Владимиру Путину нужно вызвать восторг и счастье, как он вызвал восторг и счастье, присоединив Крым. Один из вариантов - это объединение с Белоруссией... Восстановление империи. Тогда, в 2014 году, это был Крым, а в 2023 или 2024 году это будет союз России и Белоруссии с единым всем: единым президентом, единой валютой, единым газовым рынком и так далее", - заявил главный редактор российской радиостанции, финансируемой "Газпромом".



При этом Лукашенко места в оккупированной РФ Беларуси не найдется, подытожил Венедиктов.



Справка



Венедиктов любит подчеркивать, что обычно хорошо информирован о настроениях и планах Кремля.



По его собственным словам, одним из его постоянных собеседников вне эфира является первый заместитель руководителя Администрации президента РФ - его тезка Алексей Алексеевич Громов, бывший пресс-секретарь Путина, знакомый с ним еще с 1980-х годов, профессиональный дипломат и пропагандист.



По данным из ряда источников, Громов имеет звание генерала ФСБ.



Также Венедиктов не скрывает, что постоянно находится "на контакте" с нынешним спикером Кремля Дмитрием Песковым.

На днях президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 "программ интеграции" по завершению формирования Союзного государства. Проект должен быть завершен до 2024 года.