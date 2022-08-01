Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в эфире всеукраинского телемарафона.

"По предварительному заключению международных экспертов, для убийства наших военнопленных в Оленовке было использовано термобарическое оружие", – сообщил он.

Также он рассказал о расследовании пыток и кастрации украинского военного.

"Есть информация о нескольких лицах, которые могут быть причастны к преступлению. Однако окончательно личность еще не установлена. Мы должны получить неопровержимые доказательства для привлечения виновного к ответственности", - отметил он.

Напомним, одной из версий следствия, ведущегося Офисом генпрокурора по делу гибели украинского бизнесмена Алексея Вадатурского, является целенаправленное убийство.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. Погибли около 40 человек, еще 130 – ранены.