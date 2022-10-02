Об этом в эфире Еспресо заявил глава общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж.

"У Украины может быть отдельный свой план или кейс по вступлению в НАТО. Аналитические центры НАТО заработают. Будут выводы военного комитета НАТО, комитета ядерного планирования, штаб-квартиры", - сказал он.

По словам эксперта, прежде всего текст заявки Украины будет разослан в столице 30 стран-членов НАТО.

"Их парламенты, правительства и президенты будут рассматривать эту заявку и формировать свой ответ. Как правило, Североатлантический Совет может установить какие-то сроки предварительного рассмотрения. После чего будут позиции стран. Если у определенной страны будут замечания, думаю, будет поиск компромисса. Возможно, к Украина будет выдвинута предложение решить те или иные претензии, дезавуировать определенные требования, если они небезосновательны. И после этого будет формироваться окончательная позиция НАТО", - рассказал Джердж.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Литва, Латвия и Эстония поддержали предоставление Украине членства в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что НАТО не является частью конфликта, но будет оказывать поддержку Украине, чтобы она могла отстаивать право на самооборону, закрепленное в уставе ООН.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась в поддержку членства Украины в Североатлантическом альянсе после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление.

1 октября Германия приветствовала решение Украины подать заявку на вступление в НАТО. Однако подчеркнула, что решения по принятию в НАТО должны приниматься всеми странами-участницами Альянса.

Также 1 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил , что присоединение Украины к НАТО "не является основным вопросом на данный момент", главное – продолжать поддержку.