"Окончательная попытка дожать Лукашенко": дипломат Чалый о визите Путина в Беларусь
Дипломат Валерий Чалый убежден, что Россия готовится к повторному наступлению на Украину с территории Беларуси
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"У меня нет никаких сомнений, что Путин потребует от Лукашенко вступить в войну против Украины во время визита в Беларусь. Лукашенко уже получил предупреждение о том, что его могут физически устранить. Поэтому Путин едет в Беларусь, чтобы убедиться, что Лукашенко все понял", – объяснил Чалый.
Дипломат уверен, что Путин готовится еще раз атаковать Украину с территории Беларуси.
"К сожалению, вероятность повторного пересечения украинской границы с территории Беларуси увеличивается. Лично я считаю, что россияне неизбежно пересекут снова границу с территории Беларуси. Поскольку Путину нужно втянуть в эту войну не только Лукашенко и его окружение, но и всю Беларусь. Эта авантюра не означает для россиян успех. Однако для них важно еще раз пересечь украинскую границу именно с территории Беларуси", - добавил он.
- В понедельник, 19 декабря, президент России Владимир Путин встретится в Минске с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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