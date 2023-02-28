Об этом он сказал во время речи в Хельсинки.

Он заявил, что в последние годы Россия нарушала ключевые соглашения по контролю над оружием, так что даже окончание войны не сможет вернуть нормальные отношения со страной-агрессором.

"В последние годы Россия нарушала ключевые соглашения по контролю над вооружениями, это демонтаж всей архитектуры управления вооружением. Поэтому мы должны признать, что окончание этой войны не будет возвращением к нормальным отношениям с Россией. Обратной дороги нет", - подчеркнул генсек.

Он рассказал, что именно Путин отказался от сотрудничества и диалога и что российский диктатор "нарушил фундаментальные принципы глобальной безопасности", нападая на соседние страны и подрывая демократию в мире.

"В конце холодной войны многие из нас в этом зале верили, что мы сможем построить лучшие отношения с Россией. Я также. И я все еще верю, что это было правильно – использовать исторический момент, чтобы вместе с Россией построить лучшую безопасность в Европе. Но президент Путин решил уйти от сотрудничества и диалога. Он оставил за собой след невыполненных обещаний", - сказал Столтенберг.



Генсек также подчеркнул, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, из которого вышла Россия, был "последним основным механизмом контроля над вооружением".