Окончание войны должно сразу открыть ворота для нового "плана Маршалла" для Украины, - Яценюк

Он подчеркнул, что ключевым вопросом по поводу "плана Маршалла" является – когда и как закончится война: "Не имея ответа на этот вопрос, мы не дадим корректного и четкого ответа на все остальные".

"Окончание войны должно сразу открыть ворота для нового плана Маршалла", - подчеркнул он, подчеркнув, что в нем должны принять участие США, ЕС, страны G7, международные финансовые институты и "другие партнеры свободного мира, которые готовы помогать Украине".

Арсений Яценюк подчеркнул, что со временем наступит ситуация, в том числе у наших ближайших друзей, когда в силу политических обстоятельств "средства налогоплательщики, которые будут идти на помощь Украине, станут частью политических дебатов внутри этих стран": "Именно для того, чтобы этих политических дебатов было меньше, необходима конфискация российских активов".

"Не решив проблемы конфискации российских активов, мы только стимулируем российскую агрессию. Потому что россияне будут знать, что они ничего не платят за агрессию", - подчеркнул он.

Более того, подчеркнул Арсений Яценюк, РФ еще и получает средства за энергоносители: "Общий объем платежей с ЕС россиянам за энергоносители увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом – 22 миллиарда в месяц в этом году против 12,5 миллиарда в прошлом году. Ну да есть за что финансировать войну".

"Поэтому, не решив вопрос, конфискации российских активов, как государственных, так и частных, и отрезание российской военной машины от газовых и нефтяных долларов, – эта война на истощение будет только в пользу РФ", – подчеркнул он.

Кроме того, подчеркнул Арсений Яценюк, частью "плана Маршалла" должен стать bail out: "Это должна быть прямая помощь украинской экономике начиная с крупного бизнеса и заканчивая малым".

"Украинская победа должна быть обеспечена финансовым ресурсом, мощной украинской армией и вооружением, сильными институтами внутри страны, и тем уровнем поддержки, который сегодня со стороны Запада. И этот уровень поддержки не может уменьшиться ни на йоту, а только увеличиваться", - подчеркнул. Арсений Яценюк.