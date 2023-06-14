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Около Земли 15 июня пролетит потенциально опасный астероид, размером почти 500 м

14 июня, 2023 среда
10:35
Наука

В NASA рассказали, что в четверг, 15 июня, мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид 2020 DB5 – его длина составляет 488 м

Об этом пишет Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) .

Астероид пролетит на расстоянии около 4,3 млн км от Земли со скоростью 34 272 км/ч.

NASA объясняет, что астероид считается потенциально опасным, если его размер превышает 150 м и приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км.

  • 6 июня вблизи Земли пролетал астероид 2023 KW2 , размером около 61 м.
Мир
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