Около украинской станции "Вернадский" ждут пингвинят
Ученые украинской станции "Академик Вернадский" сообщили о пингвинах, которые ждут пополнения
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр .
"Даже в эти неспокойные времена у нас есть замечательные, светлые новости! У пингвинов на острове Галиндез возле украинской станции "Академик Вернадский" появились первые яйца", - говорят биологи.
Сообщается о семи будущих пингвинчиках - две пары имеют по два яйца и еще три - по одному.
"Прежде всего яйцо появилось на мысе Пингвин-поинт, на участке, где меньше снега и гнезда тщательно вымощены камнями. Интересно, что его случайно увидел сисадмин 27-й УАЭ Владимир Хомко. А когда уже находку пошла фиксировать биолог Марта Дзиндра, то она обнаружила у той же пары и второе яйцо", - рассказывают в ведомстве.
Соответственно, имена для первенцев уже выбрали – Мартуся и Вовчик.
В целом вокруг станции пингвины продолжают обустраивать гнезда: "Самцы нахально таскают камешки у соседей, а самки занимаются благоустройством "домов" и бережно эти камешки перекладывают".
Первенцев ожидают в начале декабря.
Справочно. Яйца субантарктических пингвинов по размеру и форме похожи на гусиные; имеют белый цвет с серым или зеленым оттенком. Кладка одной пары обычно состоит из двух яиц. Иногда три, впрочем, у него немного шансов на выживание, пишут биологи. Из отложенных яиц птенцы вылупляются чуть больше чем через месяц.
"И за яйцами, и за детенышами ухаживают оба родителя. Они это делают по очереди: пока один ловит добычу в океане, другой оберегает гнездо", - поделились биологи.
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