Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр .

"Даже в эти неспокойные времена у нас есть замечательные, светлые новости! У пингвинов на острове Галиндез возле украинской станции "Академик Вернадский" появились первые яйца", - говорят биологи.

Сообщается о семи будущих пингвинчиках - две пары имеют по два яйца и еще три - по одному.

"Прежде всего яйцо появилось на мысе Пингвин-поинт, на участке, где меньше снега и гнезда тщательно вымощены камнями. Интересно, что его случайно увидел сисадмин 27-й УАЭ Владимир Хомко. А когда уже находку пошла фиксировать биолог Марта Дзиндра, то она обнаружила у той же пары и второе яйцо", - рассказывают в ведомстве.

Соответственно, имена для первенцев уже выбрали – Мартуся и Вовчик.

В целом вокруг станции пингвины продолжают обустраивать гнезда: "Самцы нахально таскают камешки у соседей, а самки занимаются благоустройством "домов" и бережно эти камешки перекладывают".

Первенцев ожидают в начале декабря.

Справочно. Яйца субантарктических пингвинов по размеру и форме похожи на гусиные; имеют белый цвет с серым или зеленым оттенком. Кладка одной пары обычно состоит из двух яиц. Иногда три, впрочем, у него немного шансов на выживание, пишут биологи. Из отложенных яиц птенцы вылупляются чуть больше чем через месяц.

"И за яйцами, и за детенышами ухаживают оба родителя. Они это делают по очереди: пока один ловит добычу в океане, другой оберегает гнездо", - поделились биологи.

Ранее биологи сообщили , что вблизи станции родились первые в этом сезоне тюленята.

20 сентября ученые с исследовательской станции "Академик Вернадский" объявили конкурс имен для новорожденных тюленят Ведделла - девочки и мальчика.

26 сентября ученые определились и выбрали среди сотен вариантов имена для новорожденных тюленят - Мрия и Мирославка.