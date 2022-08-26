Об этом информирует в телеграмме вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров .

"4032 школы подали заявки на участие в программе "Wi-Fi в укрытиях". 962 учебных заведения уже имеют интернет в укрытиях, другие - получат его уже вскоре", - написал Федоров.

Министр призвал педагогов присоединяться к программе и заполнять онлайн-форму для получения оборудования для Wi-Fi.

Также представители телеком-бизнеса также могут подать заявление на обслуживание учебного заведения.



Отслеживать заявки и подключение онлайн можно на дашборде .

Напомним, что МОН и Минцифры запустили проект по обеспечению интернетом укрытий в учебных заведениях 4 августа.

7 июня заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил , что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября, а школьники будут учиться в режиме офлайн.

28 июля в Офисе президента отметили, что для очного обучения детей в школе или в 10-минутной доступности от заведения должно быть оборудовано укрытие.

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