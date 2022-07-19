Около тысячи российских военных двинулись в направлении Запорожья из Донбасса, – советник мэра Мариуполя
Около тысячи российских военных вместе с военной техникой отправились в сторону Запорожья из границ Донецкой и Запорожской областей
Об этом сообщил в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Фиксируем, что российские военные, около 1 тыс. извергов, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка - Стародубовка - Захаровка вместе с военной техникой утром снялись со стоянки и отправились колоннами в направлении Запорожья", - написал Андрющенко.
По его словам, среди личного состава оккупантов большинство – молодежь в возрасте до 23 лет, часть из них – срочники.
Андрющенко также напомнил, что украинцы могут сообщить о коллаборантах, предателях, перемещении врага, хранении техники и БК, руководстве оккупантов или присоединиться к сопротивлению с помощью бота @MMR_SendMe_bot
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