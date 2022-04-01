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Около трети бизнеса заморозили выплату зарплат для своих работников, – опрос Gradus

1 апреля, 2022 пятница
13:51

Около трети бизнеса не планируют выплачивать выплату зарплат своим сотрудникам и заморозили выплаты поставщикам, свидетельствует опрос Gradus Research

Об этом Gradus Research рассказал в материалах по итогам опроса 355 представителей бизнеса, проведенного при поддержке Киевской школы экономики.

"Война внесла существенные изменения в работу украинского бизнеса: в режим частичной работы или вообще до прекращения функционирования удалось до 85% бизнеса, среди которых 1% прекратили деятельность и не планируют возобновление, а 35% приостановили деятельность, ожидая лучших времен", – говорится в материалах.

Говоря о намерении производить выплаты работникам и поставщикам, 33% опрошенных представителей бизнеса сказали, что не будет выплат, 14% - готовы производить их на довоенном уровне, 13% - на 50-69%, еще 13% респондентам затруднились ответить.

Интересно, что о загруженности более чем на 100% от уровня довоенного времени сообщили 6% респондентов и еще столько же оценили свою загруженность как на довоенном уровне, хотя 20% загружена на 10%, 21% - на 10-29%, еще 14%. – на 50-69%.

При этом 37% предприятий воспользовались возможностью спастись от закрытия посредством перехода в другую отрасль, еще 16% респондентов над этим задумываются.

"Самые популярные сферы деятельности бизнеса со времени войны - розничная торговля пищевыми и не пищевыми продуктами - суммарно до 24% бизнеса, принявших участие в исследовании, приходится именно на эти две сферы", - сообщили исследователи.

Исследование было проведено путем самостоятельного заполнения анкет в мобильном приложении, которое длилось 21 марта. В опросе приняли участие 355 владельцев или руководителей малого, среднего и крупного бизнеса.

Напомним, по предварительным оценкам Министерства финансов, около 30% бизнеса остановилось или приостановило работу.

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война с Россией
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