Около трети беженцев, вероятно, не вернутся в Украину, – экономист Пендзин

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"По последним подсчетам Министерства экономики Украины для нормального экономического восстановления стране нужны еще 5 млн рабочих рук. То есть сейчас вопрос возвращения в Украину вынужденно перемещенных лиц очень важен для функционирования страны. Теперь мы подходим к основной проблеме. Среди людей, вынужденно покинувших территорию Украины , более трети возвращаться не планируют вообще. Речь идет о людях, которые уже нашли работу, места для обучения детей и интегрировались в тот социум, в котором сейчас живут. Большая часть этих людей находится в Польше, Чехии и Словакии", - рассказал Пендзин.

Экономист отметил, что при наилучших условиях в Украину вернутся всего более 2 млн беженцев.

"Более 29% украинцев, которые сейчас проживают в Европе, четко говорят, что будут возвращаться в Украину, как только условия безопасности позволят это сделать. То есть первой наибольшей проблемой для наших беженцев являются условия безопасности. Еще треть украинцев в Европе не определились или будут возвращаться домой. Фактически сейчас мы должны понимать тот факт, что только треть украинцев, покинувших страну из-за войны, готовы вернуться назад. Это в лучшем случае до 2 млн человек. Все остальные либо колеблются, либо окончательно не собираются возвращаться в Украину", - добавил он .