Около трети беженцев, вероятно, не вернутся в Украину, – экономист Пендзин
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что, согласно последним социологическим исследованиям, в Украину готовы вернуться до 2 млн беженцев, все остальные либо сомневаются, либо окончательно не собираются возвращаться в Украину
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"По последним подсчетам Министерства экономики Украины для нормального экономического восстановления стране нужны еще 5 млн рабочих рук. То есть сейчас вопрос возвращения в Украину вынужденно перемещенных лиц очень важен для функционирования страны. Теперь мы подходим к основной проблеме. Среди людей, вынужденно покинувших территорию Украины , более трети возвращаться не планируют вообще. Речь идет о людях, которые уже нашли работу, места для обучения детей и интегрировались в тот социум, в котором сейчас живут. Большая часть этих людей находится в Польше, Чехии и Словакии", - рассказал Пендзин.
Экономист отметил, что при наилучших условиях в Украину вернутся всего более 2 млн беженцев.
"Более 29% украинцев, которые сейчас проживают в Европе, четко говорят, что будут возвращаться в Украину, как только условия безопасности позволят это сделать. То есть первой наибольшей проблемой для наших беженцев являются условия безопасности. Еще треть украинцев в Европе не определились или будут возвращаться домой. Фактически сейчас мы должны понимать тот факт, что только треть украинцев, покинувших страну из-за войны, готовы вернуться назад. Это в лучшем случае до 2 млн человек. Все остальные либо колеблются, либо окончательно не собираются возвращаться в Украину", - добавил он .
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