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Около сотни транснациональных компаний выходят с рынка России. Список
В связи с мировыми санкциями и полномасштабным вторжением РФ в Украину мировые гиганты отказываются работать на рынке
Приводим список компаний, полностью или частично прекративших работать на территории России.
- Apple Pay – заблокировал услуги.
- Apple – вышел из российского рынка
- Adidas – отказался от работы с российской футбольной сборной.
- Audi – выходят из российского рынка.
- AMD – запретил поставки микрочипов, планирует запретить поставки видеокарт.
- Amazon – заблокировал весь ритейл.
- Adobe – полный блок.
- British Petrolium – забрали 25% акций из "Роснефти".
- BBC – отозвала лицензии на вещание.
- BMW – закрывал заводы и поставки.
- Bolt – недоступен.
- Boeing – вышел из рынка.
- Chevrolet – вышел из рынка.
- Cannes Festival – блок русской делегации.
- Cadillac – выход из рынка.
- Carlsberg – ограничение экспорта.
- Cex Io – российский пользователь не сможет быть пользователем крипто-площадки.
- Cinema 4D – программа на территории России будет запрещена.
- Coca Cola – выход из рынка.
- Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией "Простоквашино".
- Disney – отмена всех фильмов.
- Dell – выход из рынка.
- Dropbox – прекращает работать в России уже через несколько дней.
- DHL – выход из рынка.
- Eurovision – Россия дисквалифицирована и не сможет участвовать в конкурсе.
- Ericsson – выход из рынка.
- Exxon Mobil – отзывают всех специалистов по нефтяным компаниям России.
- Etsy – блокирует все балансы на российских счетах.
- Equinor – норвежская энергетическая компания выходит из российского рынка. Она имела 1,2 миллиарда долларов внеоборотных активов в стране.
- Facebook – блокировка аккаунтов российских СМИ.
- FedEx – полный запрет на поставку.
- Formula 1 – отмена турнира в Сочи.
- Ford – закрывает все магазины на территории России.
- FIFA – дисквалификация сборной на Чемпионате Мира и запрет на проведение любых международных матчей в стране-агрессоре.
- Google Pay – частичный блок.
- Google Maps – блок информации для России.
- General Motors – останавливает экспорт в страну-агрессорку.
- HP – запрет на ввоз.
- Harley Davidson – американская компания, производящая мотоциклы, запчасти и одежда прекращает поставки собственной продукции на территорию России.
- Instagram – блокирует российскую пропаганду в своей сети. Также напомним, что в аккаунтах российских СМИ появилась подпись "Это издание находится под контролем государства Россия"
- Intel – запрет поставки микрочипов.
- Jaguar – сообщил, что выходят с рынка.
- Jooble удалили сервис и сделали заявление.
- KUNA – биржа по продажам криптовалюты сообщила о выходе с российского рынка.
- Lenovo – выход с рынка, то есть техника этого бренда станет недоступной населению.
- LinkedIn готовятся к полному выходу из страны.
- Liquor stores – алкогольные магазины в США и Канаде заявили, что не будут продавать в своей сети российскую продукцию.
- MOK – отмена всех соревнований.
- Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков.
- Maersk – остановка поставок в Россию и из России, поэтому одежда с китайского сайта с низкими ценами Aliexpress будет недоступен для населения так же как и заказ на интернет-сайте с одеждой ASOS.
- Mercedes – выход с рынка России.
- Megogo – удаление всех русских фильмов.
- Metro – увольнение 10 тысяч работников.
- Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра.
- Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мер.
- Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из России.
- NFT – блок средств пользователей из России и Беларуси, перевод их денег Украине.
- NHL – полный блок для игроков из России.
- Netflix – блок для российских подписок, остановка производства российских сериалов.
- Nike – закрывают все магазины.
- Nintendo – запрет на покупки в рублях.
- Nestle – закрывает все 6 фабрик в России.
- OnlyFans – будет заблокирован для пользователей из России.
- Paysera – блокировать электронные платежи для России. Напомним, что литовская компания сотрудничает с более чем 184 странами и производит платежи по всему миру.
- PayPal – заморозка счетов на вывод.
- Paramount – блок кинопроката.
- Parimatch – отозвали франшизу.
- Play Station – невозможно произвести оплату.
- Pornhub – запрет на доступ к контенту.
- Porsche – выходит из российского рынка.
- Renault – выход из рынка.
- Samsung pay – блокировка сервиса.
- Snapchat – блокировка приложения для России и Белоруссии.
- Scania – выход из бизнес-рынка России.
- SpaceX – поставки Starlink в Украину.
- Shell – разрыв контракта с "Газпромом".
- Spotify – невозможность оплаты подписки в сервисе.
- Sony – блок кинопроката.
- Twitter – граждане России не смогут зарегистрировать аккаунты в социальной сети.
- TikTok – массовая блокировка агрессивных пользователей и пропагандистских СМИ.
- Toyota – увольнение 2,6 тысячи сотрудников из России.
- UEFA – отмена финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге, запрет всех клубов на участие в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, разрыв контракта с генеральным спонсором "Газпромом".
- UPS – полный запрет на поставку.
- Universal pictures – блок кинопроката.
- Visa – блокировка банков под санкциями.
- Volvo – автокомпания тоже сообщила о выходе с российского рынка.
- Yandex – акции компании исключили из котировок на нью-йоркской бирже.
- YouTube – блокировка сотен российских каналов и их монетизация.
- Warner Bros – отмена всего кинопроката.
- Webmoney – запрет транзакций.
- Wolkswagen – еще одна автомобильная компания выходит выводящий этот бизнес с территории России.
- Zoom – отзыв лицензий на разработку программного обеспечения.
- Nokia – прекратила поставки оборудования в Россию и сотрудничество с российскими партнерами.
- Norges Bank Investment Management – самый крупный в мире суверенный фонд в Норвегии завершит свои российские инвестиции.
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