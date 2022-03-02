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Около сотни транснациональных компаний выходят с рынка России. Список

2 мартa, 2022 среда
18:42
Новости Санкции против России

В связи с мировыми санкциями и полномасштабным вторжением РФ в Украину мировые гиганты отказываются работать на рынке

Приводим список компаний, полностью или частично прекративших работать на территории России.
  • Apple Pay – заблокировал услуги.
  • Apple – вышел из российского рынка
  • Adidas – отказался от работы с российской футбольной сборной.
  • Audi – выходят из российского рынка.
  • AMD – запретил поставки микрочипов, планирует запретить поставки видеокарт.
  • Amazon – заблокировал весь ритейл.
  • Adobe – полный блок.
  • British Petrolium – забрали 25% акций из "Роснефти".
  • BBC – отозвала лицензии на вещание.
  • BMW – закрывал заводы и поставки.
  • Bolt – недоступен.
  • Boeing – вышел из рынка.
  • Chevrolet – вышел из рынка.
  • Cannes Festival – блок русской делегации.
  • Cadillac – выход из рынка.
  • Carlsberg – ограничение экспорта.
  • Cex Io – российский пользователь не сможет быть пользователем крипто-площадки.
  • Cinema 4D – программа на территории России будет запрещена.
  • Coca Cola – выход из рынка.
  • Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией "Простоквашино".
  • Disney – отмена всех фильмов.
  • Dell – выход из рынка.
  • Dropbox – прекращает работать в России уже через несколько дней.
  • DHL – выход из рынка.
  • Eurovision – Россия дисквалифицирована и не сможет участвовать в конкурсе.
  • Ericsson – выход из рынка.
  • Exxon Mobil – отзывают всех специалистов по нефтяным компаниям России.
  • Etsy – блокирует все балансы на российских счетах.
  • Equinor – норвежская энергетическая компания выходит из российского рынка. Она имела 1,2 миллиарда долларов внеоборотных активов в стране.
  • Facebook – блокировка аккаунтов российских СМИ.
  • FedEx – полный запрет на поставку.
  • Formula 1 – отмена турнира в Сочи.
  • Ford – закрывает все магазины на территории России.
  • FIFA – дисквалификация сборной на Чемпионате Мира и запрет на проведение любых международных матчей в стране-агрессоре.
  • Google Pay – частичный блок.
  • Google Maps – блок информации для России.
  • General Motors – останавливает экспорт в страну-агрессорку.
  • HP – запрет на ввоз.
  • Harley Davidson – американская компания, производящая мотоциклы, запчасти и одежда прекращает поставки собственной продукции на территорию России.
  • Instagram – блокирует российскую пропаганду в своей сети. Также напомним, что в аккаунтах российских СМИ появилась подпись "Это издание находится под контролем государства Россия"
  • Intel – запрет поставки микрочипов.
  • Jaguar – сообщил, что выходят с рынка.
  • Jooble удалили сервис и сделали заявление.
  • KUNA – биржа по продажам криптовалюты сообщила о выходе с российского рынка.
  • Lenovo – выход с рынка, то есть техника этого бренда станет недоступной населению.
  • LinkedIn готовятся к полному выходу из страны.
  • Liquor stores – алкогольные магазины в США и Канаде заявили, что не будут продавать в своей сети российскую продукцию.
  • MOK – отмена всех соревнований.
  • Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков.
  • Maersk – остановка поставок в Россию и из России, поэтому одежда с китайского сайта с низкими ценами Aliexpress будет недоступен для населения так же как и заказ на интернет-сайте с одеждой ASOS.
  • Mercedes – выход с рынка России.
  • Megogo – удаление всех русских фильмов.
  • Metro – увольнение 10 тысяч работников.
  • Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра.
  • Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мер.
  • Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из России.
  • NFT – блок средств пользователей из России и Беларуси, перевод их денег Украине.
  • NHL – полный блок для игроков из России.
  • Netflix – блок для российских подписок, остановка производства российских сериалов.
  • Nike – закрывают все магазины.
  • Nintendo – запрет на покупки в рублях.
  • Nestle – закрывает все 6 фабрик в России.
  • OnlyFans – будет заблокирован для пользователей из России.
  • Paysera – блокировать электронные платежи для России. Напомним, что литовская компания сотрудничает с более чем 184 странами и производит платежи по всему миру.
  • PayPal – заморозка счетов на вывод.
  • Paramount – блок кинопроката.
  • Parimatch – отозвали франшизу.
  • Play Station – невозможно произвести оплату.
  • Pornhub – запрет на доступ к контенту.
  • Porsche – выходит из российского рынка.
  • Renault – выход из рынка.
  • Samsung pay – блокировка сервиса.
  • Snapchat – блокировка приложения для России и Белоруссии.
  • Scania – выход из бизнес-рынка России.
  • SpaceX – поставки Starlink в Украину.
  • Shell – разрыв контракта с "Газпромом".
  • Spotify – невозможность оплаты подписки в сервисе.
  • Sony – блок кинопроката.
  • Twitter – граждане России не смогут зарегистрировать аккаунты в социальной сети.
  • TikTok – массовая блокировка агрессивных пользователей и пропагандистских СМИ.
  • Toyota – увольнение 2,6 тысячи сотрудников из России.
  • UEFA – отмена финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге, запрет всех клубов на участие в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, разрыв контракта с генеральным спонсором "Газпромом".
  • UPS – полный запрет на поставку.
  • Universal pictures – блок кинопроката.
  • Visa – блокировка банков под санкциями.
  • Volvo – автокомпания тоже сообщила о выходе с российского рынка.
  • Yandex – акции компании исключили из котировок на нью-йоркской бирже.
  • YouTube – блокировка сотен российских каналов и их монетизация.
  • Warner Bros – отмена всего кинопроката.
  • Webmoney – запрет транзакций.
  • Wolkswagen – еще одна автомобильная компания выходит выводящий этот бизнес с территории России.
  • Zoom – отзыв лицензий на разработку программного обеспечения.
  • Nokia – прекратила поставки оборудования в Россию и сотрудничество с российскими партнерами.
  • Norges Bank Investment Management – самый крупный в мире суверенный фонд в Норвегии завершит свои российские инвестиции.
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санкции
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