Об этом информирует Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию.

"События Книжного Арсенала станут местом встречи и откровенного разговора, пространством для осмысления нашего опыта и обсуждения будущего", - пишет пресс-служба.

Книжный Арсенал продлится с 22 по 25 июня 2023 года.

В первый день фестиваля будет работать с 16:00 до 21:00. Запланировано 10 событий – это дискуссии, чтение поэзии, показы фильмов, программа для детей и музыкальные мероприятия.

В дальнейшем мероприятия пройдут с 10:00 до 21:00.

Во время фестиваля пройдут события в рамках:

Фокус-темы "Когда все имеет значение";

Литературной программы "Перенести опыт в память";

Программы для детей и подростков "Когда война не только в книгах";

Профессиональной программы Книжного Арсенала.

А также специальные программы:

"(Не)публичные библиотеки" от Литературной лаборатории Художественного арсенала;

Довженко Центр "Литературный киноканон. Том первый";

"Память говорит" от PEN Ukraine.

Визуальная составляющая XI Книжного Арсенала будет представлена 7 выставочными проектами:

"Защитный слой" Константина Зоркина;

"Украина: символы борьбы" Марии Кинович;

"Когда все имеет значение" от Клуба Иллюстраторов Pictoric;

"Око Бури", выставка украинско-израильской детской книжной иллюстрации;

"Каллиграфия и шрифт 2022-2023 гг." от Школы каллиграфии "Арт и Я";

"Хронология русификации" от проекта Лингвоцид;

The Reckoning Project.

Полная программа.

Стоимость полного билета за день фестиваль – 100 грн; семейного и абонемента – 300 грн.

Право на бесплатный вход имеют дети до 12 лет, пенсионеры, дети и взрослые с инвалидностью и один сопровождающий, внутри перемещенные лица, участники боевых действий и военнослужащие, семьи погибших участников и ветеранов войны 2013-2023 гг., а также работники музеев и держатели членских карт CIMAM, ICOM - при наличии соответствующих удостоверений.

Фестиваль пройдет на привычной локации: ул. Лаврская, 10-12, город Киев.

Справка. Международный фестиваль "Книжный Арсенал" – ежегодный проект Художественного арсенала, основанный в 2011 году. Это интеллектуальное событие Украины, где развиваются и взаимодействуют книжная, литературная, визуальная, музыкальная и театральная сцены, поднимаются и осмысляются веские вопросы бытия человека, а также общества и культуры, побуждая к проактивной позиции участников и посетителей. Фестиваль состоит из программной части и книжной ярмарки с разными тематическими секциями.