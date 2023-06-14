Около сотни событий: XI Книжный Арсенал обнародовал программу фестиваля
Фестиваль "Книжный Арсенал" обнародовал программу с около 100 событиями, представят 1300 новинок от 77 украинских издателей
Об этом информирует Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию.
"События Книжного Арсенала станут местом встречи и откровенного разговора, пространством для осмысления нашего опыта и обсуждения будущего", - пишет пресс-служба.
Книжный Арсенал продлится с 22 по 25 июня 2023 года.
В первый день фестиваля будет работать с 16:00 до 21:00. Запланировано 10 событий – это дискуссии, чтение поэзии, показы фильмов, программа для детей и музыкальные мероприятия.
В дальнейшем мероприятия пройдут с 10:00 до 21:00.
Во время фестиваля пройдут события в рамках:
- Фокус-темы "Когда все имеет значение";
- Литературной программы "Перенести опыт в память";
- Программы для детей и подростков "Когда война не только в книгах";
- Профессиональной программы Книжного Арсенала.
А также специальные программы:
- "(Не)публичные библиотеки" от Литературной лаборатории Художественного арсенала;
- Довженко Центр "Литературный киноканон. Том первый";
- "Память говорит" от PEN Ukraine.
Визуальная составляющая XI Книжного Арсенала будет представлена 7 выставочными проектами:
- "Защитный слой" Константина Зоркина;
- "Украина: символы борьбы" Марии Кинович;
- "Когда все имеет значение" от Клуба Иллюстраторов Pictoric;
- "Око Бури", выставка украинско-израильской детской книжной иллюстрации;
- "Каллиграфия и шрифт 2022-2023 гг." от Школы каллиграфии "Арт и Я";
- "Хронология русификации" от проекта Лингвоцид;
- The Reckoning Project.
Стоимость полного билета за день фестиваль – 100 грн; семейного и абонемента – 300 грн.
Право на бесплатный вход имеют дети до 12 лет, пенсионеры, дети и взрослые с инвалидностью и один сопровождающий, внутри перемещенные лица, участники боевых действий и военнослужащие, семьи погибших участников и ветеранов войны 2013-2023 гг., а также работники музеев и держатели членских карт CIMAM, ICOM - при наличии соответствующих удостоверений.
Фестиваль пройдет на привычной локации: ул. Лаврская, 10-12, город Киев.
Справка. Международный фестиваль "Книжный Арсенал" – ежегодный проект Художественного арсенала, основанный в 2011 году. Это интеллектуальное событие Украины, где развиваются и взаимодействуют книжная, литературная, визуальная, музыкальная и театральная сцены, поднимаются и осмысляются веские вопросы бытия человека, а также общества и культуры, побуждая к проактивной позиции участников и посетителей. Фестиваль состоит из программной части и книжной ярмарки с разными тематическими секциями.
- В октябре 2022 года стало известно об участии украинских издателей в ярмарке фестиваля детской и юношеской литературы и искусства FLIC в программе Книжного Арсенала "Литература на экспорт".
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