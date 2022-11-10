Около полусотни взрывов: россияне обстреляли Хотинскую громаду в Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его информации, в 14:10 был первый минометный обстрел пограничья. На украинской территории раздалось 42 взрыва

Во второй раз по этой же деревне армейцы РФ открыли огонь из минометов после 16:30. Зафиксировано еще 7 прилетов.

К счастью, обошлось без человеческих жертв и разрушений.

За 9 ноября российский агрессор выпустил по территории Сумской области 190 снарядов и мин

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