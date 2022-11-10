Около полусотни взрывов: россияне обстреляли Хотинскую громаду в Сумской области
В течение 10 ноября россияне дважды обстреляли Хотинскую громаду в Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его информации, в 14:10 был первый минометный обстрел пограничья. На украинской территории раздалось 42 взрыва
Во второй раз по этой же деревне армейцы РФ открыли огонь из минометов после 16:30. Зафиксировано еще 7 прилетов.
К счастью, обошлось без человеческих жертв и разрушений.
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