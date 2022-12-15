Об этом сообщает Харьковская ОВА .

"Враг продолжает интенсивные обстрелы Купянского направления. Оккупанты продолжают наносить удары по позициям наших войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск", - пишет глава ОВА Олег Синегубов.

Около 23:45 рашисты били по городу Купянск из ЗРК С-300. В результате повреждения получил объект критической инфраструктуры.

Также после обстрелов в Купянском районе горело двухэтажное админздание. Сообщается, что никто не пострадал.

Этой ночью в Харькове было спокойно.

Кроме того, в поселке Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Ее госпитализировали в среднем состоянии.

14 декабря пиротехники уничтожили 280 взрывоопасных предметов на территории Харьковской области.

11 декабря заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха заявил , что снег усложняет разминирование Харьковщины.

11 декабря российские захватчики нанесли удары по 12 населенным пунктам Харьковщины. Также от российского взрывного устройства пострадала женщина.

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