Около полуночи оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру в Купянске с ЗРК С-300
В нос на 15 декабря российские захватчики били из зенитного ракетного комплекса С-300 по Купянску. Сообщается, что пострадали админздание и критическая инфраструктура
Об этом сообщает Харьковская ОВА .
"Враг продолжает интенсивные обстрелы Купянского направления. Оккупанты продолжают наносить удары по позициям наших войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск", - пишет глава ОВА Олег Синегубов.
Около 23:45 рашисты били по городу Купянск из ЗРК С-300. В результате повреждения получил объект критической инфраструктуры.
Также после обстрелов в Купянском районе горело двухэтажное админздание. Сообщается, что никто не пострадал.
Этой ночью в Харькове было спокойно.
Кроме того, в поселке Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Ее госпитализировали в среднем состоянии.
14 декабря пиротехники уничтожили 280 взрывоопасных предметов на территории Харьковской области.
- 11 декабря заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха заявил , что снег усложняет разминирование Харьковщины.
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