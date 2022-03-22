Около полумиллиона украинских беженцев имеют проблемы с психическим здоровьем, - ВОЗ
Как отмечает ВОЗ, почти полмиллиона украинских беженцев страдают психическими расстройствами
Об этом Всемирная организация здравоохранения сообщает SkyNews.
По данным ВОЗ, около 500 тысяч прибывающих в Польшу украинских беженцев страдают из-за проблем с психическим здоровьем.
Статистика также показывает, что 30 000 прибывающих в соседнюю страну имеют проблемы с психическим здоровьем, которые попадают в категорию "тяжелые".
Многие из таких людей нуждаются в психологической поддержке в результате травмы.
Ранее Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что количество бежавших за границу украинцев превысило 3,5 млн.
По данным агентства, более двух миллионов человек пересекли границу с Польшей. Другая часть отправилась в Венгрию, Румынию, Словакию и Молдову.
Еще сотни тысяч отправились дальше в континентальную Европу.
Подсчитано, что миллионы беженцев были перемещены внутри Украины после начала войны 24 февраля.
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