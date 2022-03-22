Около полумиллиона украинских беженцев имеют проблемы с психическим здоровьем, - ВОЗ

Об этом Всемирная организация здравоохранения сообщает SkyNews.



По данным ВОЗ, около 500 тысяч прибывающих в Польшу украинских беженцев страдают из-за проблем с психическим здоровьем.



Статистика также показывает, что 30 000 прибывающих в соседнюю страну имеют проблемы с психическим здоровьем, которые попадают в категорию "тяжелые".

Многие из таких людей нуждаются в психологической поддержке в результате травмы.

Ранее Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что количество бежавших за границу украинцев превысило 3,5 млн.



По данным агентства, более двух миллионов человек пересекли границу с Польшей. Другая часть отправилась в Венгрию, Румынию, Словакию и Молдову.

Еще сотни тысяч отправились дальше в континентальную Европу.

Подсчитано, что миллионы беженцев были перемещены внутри Украины после начала войны 24 февраля.

Из-за российской агрессии беженцами стали более 3,55 миллиона украинцев , - ООН

Более 2 тыс. украинцев обратились с просьбой о международной защите , 648 – просят убежища в Финляндии