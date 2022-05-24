Около половины жителей выехали из Херсона, - глава ОВА
Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что регион покинуло примерно 50% населения
Об этом он заявил в эфире телемарфона, передает УП .
"Пока, наверное, половина области, около 50% Херсонской области уже уехали, потому что люди не хотят жить в оккупации и с оккупантами. Они хотят уехать как можно скорее. Они оставляют все. Оккупанты и коллаборанты не выпускают людей, чтобы было с кем "работать", - сказал Лагута.
Глава ОВА отметил, что 10 дней россияне не дают людям покинуть регион в сторону территории, которая находится под контролем Украины.
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