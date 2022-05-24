Около половины жителей выехали из Херсона, - глава ОВА

Об этом он заявил в эфире телемарфона, передает УП .

"Пока, наверное, половина области, около 50% Херсонской области уже уехали, потому что люди не хотят жить в оккупации и с оккупантами. Они хотят уехать как можно скорее. Они оставляют все. Оккупанты и коллаборанты не выпускают людей, чтобы было с кем "работать", - сказал Лагута.

Глава ОВА отметил, что 10 дней россияне не дают людям покинуть регион в сторону территории, которая находится под контролем Украины.