Около половины работников ЗАЭС вынуждены были получить российские паспорта, - заммэра Энергодара
Под давлением оккупационных властей работники ЗАЭС в Энергодаре вынуждены были получить российский паспорт. Для этого ставленники Москвы применяли пытки и создавали невыносимые условия для работы
Об этом первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк рассказал в эфире Еспресо.
По словам чиновника, пытки и издевательства оккупанты применяли к тем работникам ЗАЭС, чьи профессии дефицитны.
"Наверное, половина работников атомной станции вынуждены были получить российский паспорт. В отношении этих людей создали невыносимые условия, чтобы они подписали контракты с организацией "Росатом"", - сказал Самойдюк.
Он также отметил, что когда состоится деоккупация Энергодара, украинские спецслужбы справедливо определят, кто чего заслуживает.
"Представители наших служб знают поименно, кто прилагал усилия, чтобы помогать издеваться над нашими гражданами. И кто вынужден был пойти под давлением обстоятельств и пыток на то, что они сделали", - сказал заместитель городского головы.
- Российские войска обустроили боевые позиции на крышах энергоблоков ЗАЭС. Этот шаг с высокой вероятностью усугубляет возможность повреждения систем безопасности ЗАЭС, если боевые действия будут происходить вокруг станции.
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