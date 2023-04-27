Об этом первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк рассказал в эфире Еспресо.

По словам чиновника, пытки и издевательства оккупанты применяли к тем работникам ЗАЭС, чьи профессии дефицитны.

"Наверное, половина работников атомной станции вынуждены были получить российский паспорт. В отношении этих людей создали невыносимые условия, чтобы они подписали контракты с организацией "Росатом"", - сказал Самойдюк.

Он также отметил, что когда состоится деоккупация Энергодара, украинские спецслужбы справедливо определят, кто чего заслуживает.

"Представители наших служб знают поименно, кто прилагал усилия, чтобы помогать издеваться над нашими гражданами. И кто вынужден был пойти под давлением обстоятельств и пыток на то, что они сделали", - сказал заместитель городского головы.