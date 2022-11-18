Около половины энергосистемы Украины парализованы из-за атак РФ
В результате ракетных атак Российской Федерации по критической инфраструктуре почти 50 процентов энергосистемы страны выведено из строя
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве, передает Укринформ.
К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Только в течение 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половину нашей энергетическая система выведена из строя", – утвердил Шмыгаль.
Премьер отмечает, что сейчас Украина нуждается в дополнительной финансовой помощи от партнеров: для закупки нового оборудования, дополнительных объемов газа и общей поддержки энергетического сектора.
- Напомним, 2 ноября данные Центра исследований энергетики свидетельствовали, что оборудование украинской энергосистемы было повреждено на 35-45%.
- 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в частности, Силы обороны сбили над Сумщиной.
- Тогда же глава Укрэнерго заявил, что ситуация с критической инфраструктурой Украины после обстрелов серьезнее, чем когда-либо, за два дня Еврокомиссия оценила уровень разрушения энергетических объектов Украины как почти критический.
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