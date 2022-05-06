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Главная война с Россией Около острова Змеиный горит фрегат РФ, вероятно подбитый украинским "Нептуном", - Думская

Около острова Змеиный горит фрегат РФ, вероятно подбитый украинским "Нептуном", - Думская

6 мая, 2022 пятница
14:21
война с Россией

У острова Змеиный в Черном море пылает фрегат ВМС РФ "Адмирал Макаров". Вероятно, его подбил противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" ВМС Украины

Об этом сообщает одесское издательство "Думская".

По предварительным данным, на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник" "Адмирал Макаров", который находится вблизи острова Змеиный, произошел взрыв с последующим горением.

Как передает "Думская", над этим районом акватории Черного моря кружит вражеская авиация. Кроме того, в помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли российские спасательные суда.

Информация о взрыве на судне появилась в соцсетях еще вчера вечером. Сегодня "Думская" получила подтверждение этому. Кроме того горение российского судна зафиксировал спутник.

Кроме того, о повреждении российского корабля сообщил нардеп Алексей Гончаренко в телеграме. Он намекнул, что вражеский корабль подбил именно противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" ВМС Украины.

"Есть такой "Адмирал Макаров", у него есть еще "брат" - "Адмирал Эссен". Человек и корабль. Ему стало очень плохо. Снова наказал бог моря этих негодяев. И еще один российский военный корабль ну не полностью пошел куда надо, но получил достаточно и, надеюсь, скоро тоже пойдет тоже туда, куда нужно", – заявил Гончаренко.

Кроме того, в кремле отказались комментировать новость о пожаре на фрегате.

Как передает УНИАН, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос об инциденте в Черном море ответил коротко:

"У нас нет такой информации".

Для справки:

Фрегаты проекта 11356 являются наиболее современными боевыми судами в составе Черноморского флота ВМФ РФ. Каждый такой корабль может нести до 8 крылатых ракет типа "Калибр". Кроме того, после ликвидации "Москвы" именно фрегаты проекта 11356 стали передовыми кораблями с наиболее мощной ПВО на ЧФ РФ.

Как стало понятно на примере крейсера "Москва", подбитый фрегат может гореть несколько суток, прежде чем наконец-то пойти ко дну.

  • Напомним, что 13 апреля украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва"

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