Около острова Змеиный горит фрегат РФ, вероятно подбитый украинским "Нептуном", - Думская

Об этом сообщает одесское издательство "Думская".

По предварительным данным, на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник" "Адмирал Макаров", который находится вблизи острова Змеиный, произошел взрыв с последующим горением.

Как передает "Думская", над этим районом акватории Черного моря кружит вражеская авиация. Кроме того, в помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли российские спасательные суда.

Информация о взрыве на судне появилась в соцсетях еще вчера вечером. Сегодня "Думская" получила подтверждение этому. Кроме того горение российского судна зафиксировал спутник.

Кроме того, о повреждении российского корабля сообщил нардеп Алексей Гончаренко в телеграме. Он намекнул, что вражеский корабль подбил именно противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" ВМС Украины.

"Есть такой "Адмирал Макаров", у него есть еще "брат" - "Адмирал Эссен". Человек и корабль. Ему стало очень плохо. Снова наказал бог моря этих негодяев. И еще один российский военный корабль ну не полностью пошел куда надо, но получил достаточно и, надеюсь, скоро тоже пойдет тоже туда, куда нужно", – заявил Гончаренко.

Кроме того, в кремле отказались комментировать новость о пожаре на фрегате.

Как передает УНИАН, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос об инциденте в Черном море ответил коротко:

"У нас нет такой информации".

Для справки:

Фрегаты проекта 11356 являются наиболее современными боевыми судами в составе Черноморского флота ВМФ РФ. Каждый такой корабль может нести до 8 крылатых ракет типа "Калибр". Кроме того, после ликвидации "Москвы" именно фрегаты проекта 11356 стали передовыми кораблями с наиболее мощной ПВО на ЧФ РФ.

Как стало понятно на примере крейсера "Москва", подбитый фрегат может гореть несколько суток, прежде чем наконец-то пойти ко дну.

Напомним, что 13 апреля украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва"

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