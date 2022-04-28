Около Мелитополя взорвали железнодорожный мост, по которому оккупанты доставляли из Крыма оружие и топливо, - СМИ

По информации местного издания РИА-Мелитополь, был взорван железнодорожный мост, по которому оккупанты доставляют оружие и топливо для военной техники из АР Крым.

"По словам местных жителей, у орков началась паника. Мост был оцеплен. Российские военные внимательно осматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов", - пишут в издании.



Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братук подтвердил эту информацию, написав, что "около 8 утра утра произошла самоликвидация железнодорожного моста в Акимовке Мелитопольского района".

Отметим, что во временно оккупированном Мелитополе действуют местные партизаны, в частности 22 апреля сообщалось, что они самостоятельно ликвидировали уже около сотни российских военных.

Напомним, в оккупированном Мелитополе Россия похитила болгарского консула

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