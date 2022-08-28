Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Корабельная группировка российского флота из 11 единиц маневрирует у крымского побережья. 3 ракетоносителя, из которых 1 подводный, держат наготове примерно два десятка ракет типа "Калибр".

"Наши пожелания и рекомендации стабильны: не подвергайте себя лишней опасности, пренебрегая мерами безопасности, бодрствуйте информационное пространство, извещайте компетентные органы о подозрительных людях, которые собирают информацию, продвигают антиукраинскую пропаганду. С чистыми мыслями – вместе до Победы!", - пишет "Юг".

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