Около Крыма маневрируют 11 российских кораблей. Держат два десятка крылатых ракет
По состоянию на вечер, 27 августа, у крымского побережья маневрируют 11 российских кораблей
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Корабельная группировка российского флота из 11 единиц маневрирует у крымского побережья. 3 ракетоносителя, из которых 1 подводный, держат наготове примерно два десятка ракет типа "Калибр".
"Наши пожелания и рекомендации стабильны: не подвергайте себя лишней опасности, пренебрегая мерами безопасности, бодрствуйте информационное пространство, извещайте компетентные органы о подозрительных людях, которые собирают информацию, продвигают антиукраинскую пропаганду. С чистыми мыслями – вместе до Победы!", - пишет "Юг".
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