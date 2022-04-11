Об этом заявил в понедельник, 11 апреля, Мануэль Фонтейн, директор по чрезвычайным ситуациям ЮНИСЕФ.



"Из 3,2 миллиона детей, которые, по оценкам, остались в своих домах, почти половина может оказаться перед угрозой нехватки пищи. Из-за нападений на инфраструктуру водопроводной системы и отключения электроэнергии, в Украине около 1,4 миллиона человек остались без доступа к воде. Еще 4,6 миллиона человек имеют к ней лишь ограниченный доступ, - сказал Фонтейн, выступая перед Советом Безопасности ООН. - Всего за шесть недель почти две трети всех украинских детей были перемещены. Они были вынуждены оставить все: свои дома, школы, а часто и членов семьи".



Фонтейн добавил, что ситуация для детей в Мариуполе и Херсоне еще хуже. Там "дети и их семьи ныне неделями сидят без водоснабжения и канализации, без регулярной поставки еды и медицинского обслуживания. Они прячутся в своих домах и под землей, ожидая, когда закончатся бомбы и насилие".

Директор ЮНИСЕФ по чрезвычайным ситуациям также выразил обеспокоенность наличием "взрывоопасных пережитков войны", которые могут убивать и травмировать, а также препятствовать образованию детей по всей стране.

"Закрытие школ по всей стране влияет на обучение и будущее 5,7 миллиона детей школьного возраста и 1,5 миллиона студентов в высших учебных заведениях. На Донбассе целое поколение детей уже заметило, что за последние восемь лет конфликта своя жизнь и образование изменились", – сказал Фонтейн.



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