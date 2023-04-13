Около четвертого энергоблока на Запорожской АЭС взорвалась российская мина, - Энергоатом
У машинного зала 4-го энергоблока на Запорожской атомной электростанции взорвалась российская мина. Рашисты сами заявили о детонации их боеприпаса
Об этом информирует Энергоатом .
"Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минуя периметр вокруг станции. И эти действия не могут не иметь последствий. По информации источников, у машинного зала 4-го энергоблока раздался взрыв", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что россияне сами заявили о детонации их мин.
Звуки взрыва слышали украинские атомщики, продолжающие работать на Запорожской электростанции. Однако рашисты пытались быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты Международного агентства по атомной энергии.
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"Наибольший атомный объект Европы продолжает страдать от произвола российских военных и их приспешников, в то время как украинский персонал отчаянно пытается удержать ядерную и радиационную безопасность всего континента", - отмечают в Энергоатоме.
- Около 600 украинских военных в октябре 2022 года попытались отбить Запорожскую атомную электростанцию, но операция провалилась.
- Ранее в Энергоатоме говорили, что наиболее вероятным сценарием освобождения оккупированной россиянами Запорожской АЭС является ее окружение украинскими войсками.
- Во временно оккупированном Энергодаре россияне похищают сотрудников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы заставить их сотрудничать.
- В Энергоатоме говорили, что наиболее вероятным сценарием освобождения оккупированной россиянами Запорожской АЭС является ее окружение украинскими войсками.
- Российские оккупанты предполагают, что им придется бежать с захваченной Запорожской АЭС. Для этого они готовят предварительный план эвакуации работников Росатома.
- Рашисты боятся контрнаступления и пытаются обходить территорию близ Энергодара Запорожской области, в то же время проходят посадки и села вокруг города.
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