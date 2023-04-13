Об этом информирует Энергоатом .

"Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минуя периметр вокруг станции. И эти действия не могут не иметь последствий. По информации источников, у машинного зала 4-го энергоблока раздался взрыв", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что россияне сами заявили о детонации их мин.

Звуки взрыва слышали украинские атомщики, продолжающие работать на Запорожской электростанции. Однако рашисты пытались быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты Международного агентства по атомной энергии.

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"Наибольший атомный объект Европы продолжает страдать от произвола российских военных и их приспешников, в то время как украинский персонал отчаянно пытается удержать ядерную и радиационную безопасность всего континента", - отмечают в Энергоатоме.