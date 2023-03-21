Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 166 570 (+960) человек ликвидировано

танков ‒ 3552 (+15)

боевых бронированных машин ‒ 6879 (+10)

артиллерийских систем – 2586 (+9)

РСЗО – 507 (+0) ед.

средств ПВО ‒ 270 (+2)

самолетов – 305 (+0)

вертолетов – 290 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2167 (+7)

крылатых ракет ‒ 907 (+0)

кораблей/катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5428 (+12)

специальной техники ‒ 266 (+1)

Окончательные данные уточняются.

Силы обороны за 20 марта отразили более 120 атак и поразили районы скопления вражеских войск. Россияне сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.