Около 960 военных, 15 танков и 7 беспилотников: что потеряла РФ за сутки в Украине
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине минимум 166 570 солдат, 6879 боевых бронемашин и 2167 беспилотников
Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 166 570 (+960) человек ликвидировано
- танков ‒ 3552 (+15)
- боевых бронированных машин ‒ 6879 (+10)
- артиллерийских систем – 2586 (+9)
- РСЗО – 507 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 270 (+2)
- самолетов – 305 (+0)
- вертолетов – 290 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2167 (+7)
- крылатых ракет ‒ 907 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5428 (+12)
- специальной техники ‒ 266 (+1)
Окончательные данные уточняются.
Силы обороны за 20 марта отразили более 120 атак и поразили районы скопления вражеских войск. Россияне сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
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