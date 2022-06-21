Около 95% украинцев верят в победу в войне с Россией и считают, что для этого нужно не менее полугода: опрос
Более 2/3 украинцев также считают, что дела в Украине продвигаются в правильном направлении
Об этом говорится в опросе, проведенном Социологической группой "Рейтинг".
94% опрошенных уверены в том, что Украина сможет отразить нападение России. Высокий показатель уверенности наблюдается среди жителей всех макрорегионов и представителей разных возрастов.
Несмотря на высокий уровень уверенности в победе, респонденты более трезво оценивают сроки ее достижения. Сегодня большинство (67%) считают, что для победы нужно не менее полугода или же и больше времени. В победу за несколько месяцев верят четверть опрошенных, за несколько недель – около 6%.
75% опрошенных считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. 13% – противоположного мнения, еще 12% – затруднились оценить. Во всех регионах и среди всех возрастов продолжает доминировать оценка направления как правильного.
СГ "Рейтинг" отмечает, что опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент исследования отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 - менее 2,8%. Сроки проведения: 18-19 июня 2022 г.
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