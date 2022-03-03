ВСУ уничтожили около 9000 человек и 900 боевых машин, - Генштаб
По состоянию на 3 марта оккупанты продолжают нести многочисленные потери
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 марта составляют около 9000 человек.
Об этом сообщают на странице Сухопутных войск Украины, передает "Еспресо. Запад".
Захватчики потеряли много техники, а именно:
танков ‒ 217 ед,
ББМ – 900 ед,
артиллерийских систем – 90,
РСЗО - 42,
средства ПВО – 11,
самолетов – 30 ед (информация уточняется),
вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
автомобильной техники - 374,
легкие скоростные катера - 2 ед,
цистерн с ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Впрочем, это еще не точные данные, они уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
По предварительной информации Центра противодействия дезинформации при РНБО, ВСУ уничтожили 5840 российских оккупантов. В частности, воинская часть из Камышина (Волгоградская область) потеряла погибшими 70% личного состава, а воинская часть из Саратова – 80%.
Кроме того, украинские военные уничтожили:
- 30 российских самолетов;
- 31 вертолет;
- 211 танков;
- 862 боевые машины пехоты;
- 2 катера;
- 30 самолетов;
- 85 артиллерийских систем;
- 9 средств ПВО;
- 40 реактивных систем залпового огня;
- 60 цистерн с ГСМ;
- 3 БПЛА;
- 355 единиц автомобильной техники.
- Напомним, Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений России против Украины.
- Украина подала иск против России в Международный суд ООН.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.13
-
EUR
Покупка 32.79Продажа 33.48
- Актуальное
- Важное