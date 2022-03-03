ВСУ уничтожили около 9000 человек и 900 боевых машин, - Генштаб

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 марта составляют около 9000 человек.

Об этом сообщают на странице Сухопутных войск Украины, передает "Еспресо. Запад".

Захватчики потеряли много техники, а именно:

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО - 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники - 374,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Впрочем, это еще не точные данные, они уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

По предварительной информации Центра противодействия дезинформации при РНБО, ВСУ уничтожили 5840 российских оккупантов. В частности, воинская часть из Камышина (Волгоградская область) потеряла погибшими 70% личного состава, а воинская часть из Саратова – 80%.



Кроме того, украинские военные уничтожили:

30 российских самолетов;

31 вертолет;

211 танков;

862 боевые машины пехоты;

2 катера;

30 самолетов;

85 артиллерийских систем;

9 средств ПВО;

40 реактивных систем залпового огня;

60 цистерн с ГСМ;

3 БПЛА;

355 единиц автомобильной техники.

Напомним, Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений России против Украины.

Украина подала иск против России в Международный суд ООН.

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