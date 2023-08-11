Около 900 украинских морпехов завершили обучение в Британии
Около 900 украинских морских пехотинцев завершили шестимесячный курс обучения в Великобритании: среди полученных навыков - десантные морские операции на малых катерах и пляжные рейды
Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства Великобритании.
Это первая программа морской десантной подготовки, которую Британия проводит для Украины. Британский премьер Риши Сунак анонсировал ее еще в феврале во время визита Владимира Зеленского в Лондон.
Она призвана научить военных планировать и проводить морские рейды как днем, так и ночью. Кроме того, британские спецназовцы обучали украинских военнослужащих десантным операциям на малых лодках и высадке на берег с использованием надувных лодок.
"Каждая группа военных прошла суровую пятинедельную программу, которая развивала индивидуальные навыки, включая первую медицинскую помощь на поле боя, ближний бой, физическую подготовку и планирование действий подразделения по реалистичным сценариям", - говорится в сообщении.
Программа курса также включала обучение по использованию минометов, противотанковых комплексов малой дальности NLAW, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, разведывательных беспилотников, а также по уничтожению противотранспортных укреплений, в частности, "зубов дракона".
"Эта программа подготовки, проводимая элитными британскими спецназовцами, поможет Украине построить собственные морские силы и расширить их возможности ведения боевых действий в морской среде", - подчеркнул министр обороны Британии.
- По состоянию на 15 июля 2023 г. в Великобритании в рамках программы Op Interflex прошли подготовку 18 тысяч украинских пехотинцев.
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