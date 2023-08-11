Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства Великобритании.

Это первая программа морской десантной подготовки, которую Британия проводит для Украины. Британский премьер Риши Сунак анонсировал ее еще в феврале во время визита Владимира Зеленского в Лондон.

Она призвана научить военных планировать и проводить морские рейды как днем, так и ночью. Кроме того, британские спецназовцы обучали украинских военнослужащих десантным операциям на малых лодках и высадке на берег с использованием надувных лодок.

"Каждая группа военных прошла суровую пятинедельную программу, которая развивала индивидуальные навыки, включая первую медицинскую помощь на поле боя, ближний бой, физическую подготовку и планирование действий подразделения по реалистичным сценариям", - говорится в сообщении.

Программа курса также включала обучение по использованию минометов, противотанковых комплексов малой дальности NLAW, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, разведывательных беспилотников, а также по уничтожению противотранспортных укреплений, в частности, "зубов дракона".

"Эта программа подготовки, проводимая элитными британскими спецназовцами, поможет Украине построить собственные морские силы и расширить их возможности ведения боевых действий в морской среде", - подчеркнул министр обороны Британии.