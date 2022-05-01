Около 90% украинских беженцев в Болгарии хотят начать работать
Министр туризма Болгарии Христо Проданов, ссылаясь на данные опроса среди беженцев, сказал, что почти 90% украинцев хотят начать работать
Об этом пишет bnr.bg.
"Есть мобильные группы, которые посещают заведения размещения и проводят опросы среди беженцев. Почти 90% беженцев хотят начать работать", – сказал министр туризма Болгарии Христо Проданов.
По данным издания, около 30 тысяч украинских беженцев размещены в отелях вдоль Черноморского побережья Болгарии. После 31 мая, когда будет официальный старт летнего туристического сезона, большинство из них разместят в государственных помещениях. Министр туризма сказал Болгарскому национальному радио, что ни один беженец не останется без крова.
По его мнению, государство не должно платить за размещение беженцев в частных домах, поскольку контролировать этот процесс будет сложно. На следующей неделе правительство будет определять стоит ли выплачивать гостиницам по 20 евро в день за каждого размещенного украинского беженца. По словам министра, правительство работает над тем, чтобы помочь беженцам интегрироваться в рынок труда Болгарии.
- 21 апреля министр туризма Болгарии заявил, что страна прекратит предоставление гуманитарной помощи украинским беженцам в стране до 30 мая. В заявлении говорилось, что они должны зарабатывать на жизнь и оплачивать квартиру и другие расходы по проживанию, как и другие граждане.
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