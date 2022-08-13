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Около 90 канадских военных отправились в Великобританию, чтобы учить украинских солдат

13 августа, 2022 суббота
11:06
Военные новости

Около 90 военнослужащих, в основном 3-го батальона канадской легкой пехоты принцессы Патриции, отправились из Эдмонтона в Соединенное Королевство, где они будут проводить боевую подготовку для украинских солдат в рамках операции ЮНИФАЕР

Об этом сообщает Генштаб ВСУ со ссылкой на Канадскую Армию.

Отмечается, что эта подготовка состоит из обращения с оружием, оказания первой помощи на поле боя, полевыми умениями, тактики патрулирования и права вооруженных конфликтов, а также будет направлена на то, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины защитить свою Родину от продолжающегося незаконного вторжения России.

Добавим, что 4 августа, министерша национальной обороны Канады, Уважаемая Анита Ананд, объявила, что Канада разрешила развертывание персонала Вооруженных Сил Канады для обучения новобранцев Вооруженных Сил Украины, стремящихся увеличить численность своих сухопутных сил перед лицом продолжающегося, неспровоцированного и неоправданного .

В рамках операции ЮНИФАЕР, канадской военной миссии по обучению и развитию потенциала в Украине, Вооруженные Силы Канады пришлют в Соединенное Королевство до 225 военнослужащих, большинство из которых будут работать инструкторами при поддержке подразделения командования и управления для начального развертывания примерно четыре месяца.

Первые курсы под руководством Канады будут проходить по гибкой учебной программе, сосредоточенной на индивидуальных навыках, необходимых для боевых действий на передовой, включая обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, полевыми умениями, тактикой патрулирования и правом вооруженных конфликтов.

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Канада
военные силы Украины
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