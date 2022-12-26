Около 9 млн украинцев остаются без электроснабжения, - Зеленский

Об этом сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Хочу поблагодарить всех работников энергетических предприятий, всех ремонтных бригад за то, что в эту субботу и воскресенье – в Сочельник и Рождество – удалось дать людям больше энергии. Конечно, дефициты сохраняются. Отключения продолжаются. По состоянию на этот вечер в разных регионах Украины около 9 млн людей отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшается. Спасибо каждой и каждому, кто обеспечил этот результат", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что в вопросах энергетики и инфраструктуры Украины существуют "угрозы, которые мы должны устранить".

"Сегодня я провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Готовимся к следующему году - и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые мы должны устранить. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает" , – сказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал о контактах с международными партнерами.

"Провел сегодня расширенное совещание по итогам визита в США и реализации договоренностей. Времени терять не будем. Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро. Настолько, насколько это возможно. И еще одно. Сегодня говорил с премьер-министром Индии. В следующем году именно Индия будет председательствовать в "Большой двадцатке". Пожелал господину Моди плодотворного председательства, причем плодотворного не для кого-то отдельно, а для всех в мире, кто ценит мир. Индия может быть более активной в усилиях для завершения агрессии, поэтому надеюсь, что в следующем году сможем вместе сделать больше для глобальной стабильности", – сказал Зеленский.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме аварийные графики отключения электроэнергии 26 декабря действуют в пяти областях Украины и в Киеве.

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