Около 870 солдат, 11 танков и 5 артсистем: потери РФ за сутки в Украине
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле по меньшей мере 132 160 солдат, 3231 танк, 461 реактивную систему залпового огня
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 132 160 (+870) человек ликвидировано
- танков ‒ 3231 (+11) ед.
- боевых бронированных машин – 6415 (+10) ед.
- артиллерийских систем – 2231 (+5) ед.
- РСЗО – 461 (+1) ед.
- средства ПВО – 227 (+0) ед.
- самолетов – 294 (+0) ед.
- вертолетов – 284 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0)
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 5104 (+13) ед.
- специальная техника ‒ 203 (+0)
Окончательные данные уточняются.
За минувшие сутки, 5 февраля, ВСУ отразили атаки врага в районах 14 городов и сел. Также украинские воины поразили районы скопления кафиров и состав боеприпасов.
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