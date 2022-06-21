Около $85 млрд за три месяца масштабной войны потерял средний, малый и мелкий бизнес, - Минцифры
Только 6% бизнеса адаптировалось к войне, свидетельствуют результаты опроса Минцифры
Об этом Министерство цифровой трансформации сообщило в телеграммах со ссылкой на данные опроса, в котором приняли участие 877 владельцев и CEO предприятий.
"Согласно ответам, 46,8% предприятий остановлены или почти остановлены из-за полномасштабного российского вторжения. Общие прямые потери малого и среднего бизнеса с 24.02.2022 оцениваются в $85 млрд", – сообщило министерство.
Бизнес чаще всего сталкивается с такими проблемами, как малое количество платежеспособных клиентов, непрогнозируемость ситуации и нехватка капитала.
"Лишь 6% бизнесов адаптировались к условиям и смогли построить стратегию и бизнес-план в новых реалиях", – указало Минцифры.
В то же время 38,4% опрошенных компаний помогают государству самостоятельно по возможности, а 31,5% сделали это важной частью всего бизнеса. Однако 6,6% опрошенных указали, что не имеют возможности помочь.
- Напомним, более 2000 магазинов, 580 СТО и 400 парикмахерских: в Киеве активно возобновляет работу бизнес.
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