Об этом информирует в фейсбуке глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко .

"Правительством было принято решение об уменьшении базового норматива уплаты дивидендов с 95% до 30%. Следовательно, Нафтогаз перечислил в госбюджет еще 1,6 млрд грн (дополнительно до 2,3 млрд уплаченных в марте)", - пишет Витренко.

В марте Нафтогаз авансом перечислила в бюджет 95% прибыли – это 2,3 млрд грн дивидендов.

Глава правления рассказывает, что нынешняя прибыль увеличилась в 5,4 раза, чем планировалось - 12 млрд грн: "Это стало возможным в том числе благодаря настоящим реформам, которые произошли в Нафтогазе в прошлом году, когда мы превратили убыточную компанию (по результатам 2020 года и первого квартала 2021 года) снова на прибыльную".

После уменьшения правительством норматива уплаты дивидендов Нафтогаз получил около 8,5 млрд грн, которые направит на импорт природного газа для постоянного прохождения отопительного сезона.

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