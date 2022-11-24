Об этом пишет Forbes.

Прямые военные расходы России за 9 месяцев войны, по расчетам Forbes, составляют примерно $82 млрд. Эта оценка включает непосредственные расходы, необходимые для поддержки военных действий. Но не включает стабильные расходы на оборону или потери связанные с экономикой.

В 2021 году все бюджетные доходы России составляли $340 млрд. То есть, РФ уже потратила четверть прошлогодних доходов на военные действия.

Если весной такие расходы могли выглядеть вполне приемлемыми, ввиду того, что только ЕС платил за нефть и газ России около 1 млрд евро в день. Так что сейчас ситуация другая. Доходы федерального бюджета РФ от экспорта нефти и газа снижаются. Россия уже потеряла большую часть европейского газового рынка после остановки поставок через Северный поток. С декабря начнут действовать санкции в отношении российской нефти. Тем временем война требует больше денег. Осенью стоимость расходов на войну для РФ выросла вдвое. Сейчас война требует минимум $10 млрд в месяц.

Крупнейшими статьями расходов стали обеспечение армии (28,7 млрд), потерянная техника (20,8 млрд) и зарплата военным (15,6 млрд).

Если говорить только об обеспечении армии, то больше всего расходов произошло из-за использования ракет (14,1 млрд). По Украине враг выпустил более 4000 ракет, средняя стоимость одной составляет $3 млн. Кроме этого, на обеспечение артиллерии ушло 6,6 млрд долларов.

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