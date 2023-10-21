Около 800 работников Еврокомиссии осудили фон дер Ляен за ее "произраильскую" позицию, - Politico

Об этом пишет Politico.

Отмечается, что сотрудники ЕС давят фон дер Ляен и обвиняют ее в неоправданной предвзятости относительно Израиля в конфликте.

"Внешняя политика определяется государствами-членами, Советом. Остальные, с полным уважением, являются личными мнениями, они могут быть очень легитимными, но они не представляют позицию Европейского Союза как таковой. Позиция ЕС заключается в восстановлении ближневосточного мирного процесса как единственного возможного решения этого вопроса" ", – сказал один из чиновников ЕС.

Текст письма, с которым издание ознакомилось в пятницу, подписали 798 сотрудников, работающих в Брюсселе и посольствах ЕС по всему миру.

"Мы обеспокоены безусловной поддержкой со стороны Комиссии, которую вы представляете, одной из двух сторон. Эта поддержка выражается в неконтролируемой форме, например, здания Еврокомиссии освещаются израильским флагом", - написали они.

Поскольку в Комиссии работает более 30 000 сотрудников, некоторые чиновники предположили, что письмо не получило большой поддержки. Председатель профсоюза "Обновление и демократия", представляющий интересы работников ЕС, Кристиано Себастьяни также не поддержал открытое письмо.

"Я полностью уважаю эти усилия, они верят, что делают что-то полезное. Но я не согласен, потому что вместе с коллегами, которые обратились ко мне за объяснениями, я считаю это достаточно несбалансированным и ориентированным в и так сложном контексте", - подчеркнул Себастьяни.

В то же время во внутренней записке, посланной всем сотрудникам Комиссии, говорится, что в воскресенье с 12 вечера до 6 вечера около 10 000 демонстрантов в поддержку палестинцев должны были собраться у кольцевой развязки Шумана, где расположены здания ЕС.

"Полиция не исключает присутствия жестоких демонстрантов", – говорится в сообщении.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

17 октября боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование. 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.

18 октября Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться в конгресс с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.

20 октября министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили , что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном. ХАМАС освободил двух заложников – американские гражданки Джудит и Натали Раанан вернулись в Израиль и должны были воссоединиться со своими родственниками на военной базе.

На следующую ночь армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по военным объектам и пусковой установке противотанковых ракет "Хезболлы" на юге Ливана. А представитель армии Израиля генерал Даниэль Хагари заявил , что сейчас ЦАХАЛ готовится к очередному этапу войны, операция против ХАМАС может длиться еще много недель.