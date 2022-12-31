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Около 80% поляков считают Россию угрозой и готовы помогать Украине, - опрос CBOS

31 декабря, 2022 суббота
05:01
война с Россией

Более трех четвертей поляков считают, что война России против Украины угрожает безопасности их государства, примерно такое же количество за то, что Польша должна принимать беженцев из Украины

Такие результаты показал последний опрос Центра исследований общественного мнения (CBOS), передает "Польское радио".

В декабре количество поляков, считающих войну РФ против Украины опасностью для своей страны, выросло на 3% по сравнению с ноябрем – до 78%. В то же время, по мнению 18% респондентов, война не угрожает Польше.

Между тем, 43% опрошенных убеждены, что война не распространится на другие страны. Другое мнение на этот счет имеют 29% респондентов.

По мнению 73% участников опроса, Польша может рассчитывать на союзников в защите своих границ, а у 20% нет такой уверенности.

Почти половина поляков (49%) считают соответствующими действия НАТО по отношению к Украине в контексте российской агрессии. 36% назвали их слишком осторожными, и только 4% - чрезмерными.

Подавляющее большинство опрошенных (79%) считают, что Польша должна принимать беженцев из Украины, 15% выступают против этого.

В то же время, 52% респондентов заявили, что они или родные оказывают помощь Украине. По мнению 64% польская помощь Украине достаточно, 29% считают ее слишком большой, а 3% - очень малой.

Опрос был проведен с 28 ноября по 11 декабря, он охватил 1018 взрослых жителей Польши.

  • Напомним, правительство Польши сообщило , что в стране по состоянию на конец декабря осталось 950 тысяч украинских беженцев.

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Россия
Польша
помощь Украине
беженцы из Украины
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