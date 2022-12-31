Такие результаты показал последний опрос Центра исследований общественного мнения (CBOS), передает "Польское радио".

В декабре количество поляков, считающих войну РФ против Украины опасностью для своей страны, выросло на 3% по сравнению с ноябрем – до 78%. В то же время, по мнению 18% респондентов, война не угрожает Польше.

Между тем, 43% опрошенных убеждены, что война не распространится на другие страны. Другое мнение на этот счет имеют 29% респондентов.

По мнению 73% участников опроса, Польша может рассчитывать на союзников в защите своих границ, а у 20% нет такой уверенности.

Почти половина поляков (49%) считают соответствующими действия НАТО по отношению к Украине в контексте российской агрессии. 36% назвали их слишком осторожными, и только 4% - чрезмерными.

Подавляющее большинство опрошенных (79%) считают, что Польша должна принимать беженцев из Украины, 15% выступают против этого.

В то же время, 52% респондентов заявили, что они или родные оказывают помощь Украине. По мнению 64% польская помощь Украине достаточно, 29% считают ее слишком большой, а 3% - очень малой.

Опрос был проведен с 28 ноября по 11 декабря, он охватил 1018 взрослых жителей Польши.

Напомним, правительство Польши сообщило , что в стране по состоянию на конец декабря осталось 950 тысяч украинских беженцев.

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