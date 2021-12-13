Около 80% госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной терапии, - Ляшко

Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, 13 декабря.



По словам Ляшко, 26 709 украинцев получают медицинскую помощь в больницах, из них 21 119 находятся на кислородной терапии, а это почти 80% госпитализированных.



При этом 2773 госпитализированных находятся в отделениях интенсивной терапии. Из них каждый второй (1443 пациента) подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.



Министр напомнил, что за прошедшую неделю в больницы с диагнозом COVID-19 попали 15 676 украинцев, из них 80% - люди, не получившие хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.



Как сообщил Ляшко, полный курс прививки уже получили 40% взрослых украинцев (12 млн 457 тыс. человек).

Напомним, по состоянию на утро 13 декабря в Украине зафиксировали 3 563 165 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 91 215 - летальные, 3 205 879 человек выздоровели.

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