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Около 80% госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной терапии, - Ляшко

13 декабря, 2021 понедельник
12:01
Общество Виктор Ляшко

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине около 80% госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной терапии

Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, 13 декабря.

По словам Ляшко, 26 709 украинцев получают медицинскую помощь в больницах, из них 21 119 находятся на кислородной терапии, а это почти 80% госпитализированных.

При этом 2773 госпитализированных находятся в отделениях интенсивной терапии. Из них каждый второй (1443 пациента) подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Министр напомнил, что за прошедшую неделю в больницы с диагнозом COVID-19 попали 15 676 украинцев, из них 80% - люди, не получившие хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.

Как сообщил Ляшко, полный курс прививки уже получили 40% взрослых украинцев (12 млн 457 тыс. человек).

  • Напомним, по состоянию на утро 13 декабря в Украине зафиксировали 3 563 165 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 91 215 - летальные, 3 205 879 человек выздоровели.
 
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